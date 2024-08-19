На пожаре в Шадринском драматическом театре сгорел реквизит

О погибших и пострадавших ничего не сообщается
В Курганской области в результате пожара в Шадринском городском драмтеатре был уничтожен реквизит. Об этом рассказали специалисты местного пожарно-спастельного гарнизона.
«При пожаре огонь повредил театральный реквизит», — пояснили спасатели порталу SHADR.info. Инцидент произошел вечером 15 августа.
Площадь возгорания составила 10 квадратным метров. Причиной случившегося считают нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
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