На пожаре в Шадринском драматическом театре сгорел реквизит

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Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург , пепелище, гиря, сгоревший дом, последствие пожара
О погибших и пострадавших ничего не сообщается Фото:

В Курганской области в результате пожара в Шадринском городском драмтеатре был уничтожен реквизит. Об этом рассказали специалисты местного пожарно-спастельного гарнизона.

«При пожаре огонь повредил театральный реквизит», — пояснили спасатели порталу SHADR.info. Инцидент произошел вечером 15 августа.

Площадь возгорания составила 10 квадратным метров. Причиной случившегося считают нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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В Курганской области в результате пожара в Шадринском городском драмтеатре был уничтожен реквизит. Об этом рассказали специалисты местного пожарно-спастельного гарнизона. «При пожаре огонь повредил театральный реквизит», — пояснили спасатели порталу SHADR.info. Инцидент произошел вечером 15 августа. Площадь возгорания составила 10 квадратным метров. Причиной случившегося считают нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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