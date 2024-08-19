19 августа 2024

Полиция раскрыла детали ДТП, в котором погиб юный пермяк. Видео

Госавтоинспекция: водитель наехал на 10-летнего велосипедиста в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Юный житель региона погиб на месте аварии Фото:

Водитель ВАЗ наехала на 10-летнего велосипедиста на территории Чусовского округа Пермского края. По данным Госавтоинспекции региона, юный пострадавший погиб в машине скорой помощи.

«В поселке Лямино в районе 16:50 минут со стороны улицы Промышленной в направлении — Набережной двигался автомобиль „ВАЗ 2107“ под управлением 54-летнего мужчины. По предварительной информации, в районе дома №42 по улице Калинина водитель по неустановленной причине допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, который ехал по левой обочине проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание», — написано в telegram-канале ведомства.

По факту происшествия полиция устроила проверку. К разбирательству уже подключились сотрудники СУ СКР по Пермском краю. Очевидцы предположили, что водитель находился в состоянии опьянения.

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Водитель ВАЗ наехала на 10-летнего велосипедиста на территории Чусовского округа Пермского края. По данным Госавтоинспекции региона, юный пострадавший погиб в машине скорой помощи. «В поселке Лямино в районе 16:50 минут со стороны улицы Промышленной в направлении — Набережной двигался автомобиль „ВАЗ 2107“ под управлением 54-летнего мужчины. По предварительной информации, в районе дома №42 по улице Калинина водитель по неустановленной причине допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, который ехал по левой обочине проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание», — написано в telegram-канале ведомства. По факту происшествия полиция устроила проверку. К разбирательству уже подключились сотрудники СУ СКР по Пермском краю. Очевидцы предположили, что водитель находился в состоянии опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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