Госавтоинспекция: водитель наехал на 10-летнего велосипедиста в Пермском крае

Юный житель региона погиб на месте аварии Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель ВАЗ наехала на 10-летнего велосипедиста на территории Чусовского округа Пермского края. По данным Госавтоинспекции региона, юный пострадавший погиб в машине скорой помощи.

«В поселке Лямино в районе 16:50 минут со стороны улицы Промышленной в направлении — Набережной двигался автомобиль „ВАЗ 2107“ под управлением 54-летнего мужчины. По предварительной информации, в районе дома №42 по улице Калинина водитель по неустановленной причине допустил наезд на 10-летнего велосипедиста, который ехал по левой обочине проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание», — написано в telegram-канале ведомства.

По факту происшествия полиция устроила проверку. К разбирательству уже подключились сотрудники СУ СКР по Пермском краю. Очевидцы предположили, что водитель находился в состоянии опьянения.