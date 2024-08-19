Акции Ашинского металлургического завода упали в стоимости на 15% после предложения от московского АО «Урал-ВК» об их выкупе. Такие данные следуют из результатов торгов 19 августа на площадке московской биржи.
«Акции Ашинского метзавода 19 августа за день потеряли в цене 15,17%. Стартовали торги на отметке в 174,08 рубля, завершились на 139,7 рубля», — следует из графика биржевой площадки.
Акции подешевели после предложения от АО «Урал-ВК» о выкупе бумаг завода. Компания хочет выкупить 78 миллионов акций по стоимости 71 рубль за бумагу. Предложение действует 73 дня, следует из заявления.
Ашинский метзавод анонсировал выплату первых за 20 лет дивидендов. Выплачивать их завод собирался из прибыли прошлых лет и начала 2024 года. Стоимость акций компании на максимуме выросла почти на 100%, и велик риск, что они рухнут, отмечают аналитики, пишет Forbes Russia.
«Урал-ВК» имеет отрицательную стоимость, указано в данных СБИС. В 2023 году был получен чистый убыток в сумме 93 тысяч рублей. Директор фирмы Борис Царев также возглавляет компанию «Армада», владеющую «Амурсталью».
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