Более чем на 22% взлетела стоимость акций Ашинского металлургического завода (Челябинская область) на Московской бирже после предложения выплатить первые за 20 лет дивиденды. Такие данные следуют из результатов торгов 11 августа на площадке московской биржи.
«Акции Ашинского металлургического завода на Мосбирже 11 августа взлетели в цене более чем на 22%. Стартовали торги на 94,3 рубля, завершили на 113,04 рубля», — следует из графиков биржевой площадки.
Ранее совет директоров завода рекомендовал выплатить первые за 20 лет дивиденды с доходностью около 68%. Дивиденды рекомендовали выплатить за первое полугодие 2024 года и потратить на эти цели прибыль за первое полугодие и прошлые годы.
На выплату будет затрачено 38,381 млрд рублей, говорится в протоколе совета директоров, который есть в распоряжении URA.RU. На внеочередное собрание собственники соберутся 4 октября.
Ранее в конце июня акционеры отказались от выплаты дивидендов за 2023 год. Тогда за указанный период чистая прибыль предприятия снизилась на 1,1 млрд рублей.
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