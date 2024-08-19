Минстрой предложил увеличить стоимость квадратного метра жилья

Минстрой России предложил увеличить рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в среднем на два процента. Различное повышение показателей коснется 76 субъектов страны в четвертом квартале 2024 года, следует из проекта приказа, который опубликован на портале правовых актов.
«Приказываю определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2024 года согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в документе. По информации ТАСС, средняя стоимость одного квадратного метра жилья поднимется до 71,17 тысячи рублей.
Издание уточняет, что наибольший рост показателя в проекте Минстроя будет у Астраханской области — стоимость увеличится на 6,45% до 102,7 тысячи рублей. Ожидается большой рост в Чеченской Республике — на 5,56% до 76 тысяч рублей. На уровне предыдущего норматива стоимость сохранится в Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе, Магаданской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
На фоне отмены льготной программы кредитования и роста стоимости квадратных метров в России сократился спрос на ипотеки, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, застройщики продолжат строить маленькие однокомнатные квартиры, так как предпосылок к снижению стоимости жилья пока нет, пишет «Национальная служба новостей».
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