Зеленский объяснил вылазку ВСУ в Курской области

Зеленский: медлительность Запада стала причиной атаки на Курскую область

19 августа 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает законными цели ВСУ в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена западными странами ограничений на использование оружия на территории России исключила бы необходимость операции в Курской области. Об этом он сказал в своем последнем обращении. «Дальнейшее промедление партнеров Украины становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Он указал на законность целей ВСУ в виде российских военных баз и аэродромов. В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. Накануне морпехи зачистили от ВСУ курскую Сафоновку. По данным Минобороны, ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за сутки. Президент России Владимир Путин называл действия украинской стороны провокацией и объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям». Он пообещал жесткий ответ. Позицию президента поддержали в МИД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена западными странами ограничений на использование оружия на территории России исключила бы необходимость операции в Курской области. Об этом он сказал в своем последнем обращении. «Дальнейшее промедление партнеров Украины становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Он указал на законность целей ВСУ в виде российских военных баз и аэродромов. В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. Накануне морпехи зачистили от ВСУ курскую Сафоновку. По данным Минобороны, ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за сутки. Президент России Владимир Путин называл действия украинской стороны провокацией и объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям». Он пообещал жесткий ответ. Позицию президента поддержали в МИД РФ.