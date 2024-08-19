19 августа 2024

Зеленский объяснил вылазку ВСУ в Курской области

Зеленский: медлительность Запада стала причиной атаки на Курскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает законными цели ВСУ в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена западными странами ограничений на использование оружия на территории России исключила бы необходимость операции в Курской области. Об этом он сказал в своем последнем обращении.

«Дальнейшее промедление партнеров Украины становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Он указал на законность целей ВСУ в виде российских военных баз и аэродромов.

В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. Накануне морпехи зачистили от ВСУ курскую Сафоновку. По данным Минобороны, ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за сутки. Президент России Владимир Путин называл действия украинской стороны провокацией и объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям». Он пообещал жесткий ответ. Позицию президента поддержали в МИД РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена западными странами ограничений на использование оружия на территории России исключила бы необходимость операции в Курской области. Об этом он сказал в своем последнем обращении. «Дальнейшее промедление партнеров Украины становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Он указал на законность целей ВСУ в виде российских военных баз и аэродромов. В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. Накануне морпехи зачистили от ВСУ курскую Сафоновку. По данным Минобороны, ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за сутки. Президент России Владимир Путин называл действия украинской стороны провокацией и объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям». Он пообещал жесткий ответ. Позицию президента поддержали в МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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