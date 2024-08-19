В России пожаловались на качество армянского коньяка

«Антиконтрафакт»: в армянский коньяк добавляют неустановленный спирт

20 августа 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ассоциация «Антиконтрафакт» пожаловалась на качество армянского коньяка Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России выявлены нарушения в составе армянского коньяка, продаваемого на территории страны. По данным исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт», в половине образцов вместо коньячного дистиллята используется неустановленный спирт. «В 50% образцов выявили грубые нарушения — подмену коньячного дистиллята неустановленным спиртом, в котором следов винограда обнаружено не было», — указано в письме ассоциации, которое было направлено в Росалкогольтабакконтроль, ФТС и Генпрокуратуру с просьбой усилить контроль за импортной продукцией, передают «Ведомости». Как говорится в материале, пезультаты исследования основаны на контрольной закупке 200 образцов коньяка от 10 крупнейших армянских производителей, продаваемых в федеральных торговых сетях России. Анализ проводился в лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Представители Росалкогольтабакконтроля и ФТС подтвердили факт получения письма и сообщили о проведении регулярных проверок качества коньячной продукции. В 2023 году исследования показали, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. Данными поделились эксперты Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выявлены нарушения в составе армянского коньяка, продаваемого на территории страны. По данным исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт», в половине образцов вместо коньячного дистиллята используется неустановленный спирт. «В 50% образцов выявили грубые нарушения — подмену коньячного дистиллята неустановленным спиртом, в котором следов винограда обнаружено не было», — указано в письме ассоциации, которое было направлено в Росалкогольтабакконтроль, ФТС и Генпрокуратуру с просьбой усилить контроль за импортной продукцией, передают «Ведомости». Как говорится в материале, пезультаты исследования основаны на контрольной закупке 200 образцов коньяка от 10 крупнейших армянских производителей, продаваемых в федеральных торговых сетях России. Анализ проводился в лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Представители Росалкогольтабакконтроля и ФТС подтвердили факт получения письма и сообщили о проведении регулярных проверок качества коньячной продукции. В 2023 году исследования показали, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. Данными поделились эксперты Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.