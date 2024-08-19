Аналитики раскрыли, какими играми увлечены дети в ХМАО

В ХМАО 39% детей увлечены компьютерными играми. В топ самых популярных среди них вошли — Roblox, Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса SuperJob.
«В ХМАО дети 39% родителей увлечены компьютерными играми. Наиболее популярные из них — Roblox (15%) и Minecraft (12%)», — говорится в сообщении. Далее по популярности среди игр на компьютере следует игра в футбол, «Танки», Standoff 2 и всевозможные бродилки и стратегии.
Помимо компьютерных развлечений, дети в Югре предпочитают и настольные игры. У 18% родителей дети с удовольствием играют в шахматы, «Монополию», карточные игры, «Лото», «Имаджинариум», Scrabble. У детей каждого шестого родителя в приоритете портивные игры, и чаще выбор за футболом, баскетболом и настольным теннисом. «Догонялки», «прятки», «салки», катание на велосипедах и другие подвижные личные игры популярны среди детей каждого девятого родителя. Лепка, «Лего», игра в города и загадки также в арсенале современных детей.
Жители ХМАО ранее начали распродавать атрибутику, связанную с персонажами нового фильма «Дэдпул и Росомаха». Югорчане выставляют на продажу супергеройские костюмы, фигурки, комиксы и игры.
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