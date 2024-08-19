Сексуальное насилие в детстве, жены танцовщицы, «письмо другу в Киев»: Стасу Костюшкину — 53

Певец Стас Костюшкин празднует день рождения 10 августа

20 августа 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

В 2012 году Стас Костюшкин запустил проект проект A-Dessa Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Стас Костюшкин 20 августа отмечает 53-й день рождения. Он ведет здоровый образ жизни и занимается боксом. Костюшкин не только эстрадный артист, но и успешный бизнесмен, телеведущий. В детстве певец пережил сексуальное насилие, а после начала СВО написал стих «Письмо другу в Киев». Что известно о жизни Стаса Костюшкина — в материале на URA.RU. Детство и юность Костюшкина. Сексуальное насилие Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Его отец был джазовым саксофонистом, а мать работала манекенщицей. В 1972 году они переехали в Ленинград, где и прошло детство будущего артиста. С ранних лет Костюшкин играл на фортепиано, пел в хоре, пять лет снимался для детского журнала. Несколько лет назад в YouTube-шоу «Алена, блин» Костюшкин обнародовал историю, которую считает «постыдной». Он рассказал подробности пережитого им в детстве сексуального насилия. По словам Костюшкина, инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда ему было восемь лет. Он с друзьями поехал на заброшенный завод пластполимеров. В какой-то момент к ним подошел незнакомец. Костюшкин успел спрятаться, но мужчина крикнул, что если мальчик не вернется, то он убьет его друзей. В итоге извращенец надругался над ними по очереди. Преступника никто не искал. Карьера Костюшкина. «Чай вдвоем» В 1994 году Стас Костюшкин вместе с Денисом Клявером создали группу «Чай вдвоем». Сначала артисты выступали на разогреве у Лаймы Вайкуле, после стали работать самостоятельно до 2012 года. Позже Костюшкин создал коллектив Stanley Shulman Band, который работал в жанре академической эстрады. Группа была названа в честь дедушки по линии отца, журналиста Иосифа Шульмана. В 2012 году Костюшкин запустил проект A-Dessa, который исполнял хиты Fire, «Женщина, я не танцую» и другие. Певец успел записать дуэты с группой «НеАнгелы», а также с Леонидом Руденко и Шурой. В 2016 году он стал ведущим передачи «Очень караочен» на музыкальном телеканале «Муз-ТВ». Принимал участие в телевизионных проектах «Цирк со звездами» (2007), «Танцы со звездами» (2013), «Точь-в-точь» (2015) и других. В конце 2022 года Клявер и Костюшкин сообщили о возрождении коллектива «Чай вдвоем». Позднее даже выпустили сингл «Нежная». Костюшкин исполнил сольно песни «Караочен», «Женщина, я не танцую» и «Лакшери» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три жены Стаса Костюшкина Костюшкин был женат три раза. В 1990-х годах он познакомился с пианисткой и актрисой Марианной, на которой позднее женился. В 2002 году брак распался. Второй супругой Костюшкина стала танцовщица Ольга. Они поженились в 2003 году, позднее у пары родился сын Мартин. Через три года брак распался. В 2006 году супругой певца стала Юлия Клокова абсолютная чемпионка мира по акробатике в 2017 году. Она была также постоянной танцовщицей и ездила на гастроли вместе с «Чай вдвоем». В 2006 году у пары родился сын Богдан, а в 2015-м — Мирон. Общественная позиция Костюшкина. «Письмо другу в Киев» Костюшкин посещал с концертами Донбасс в 2015 и 2017 году. В феврале 2022 года в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артист выложил видеоролик, где прочел стихотворение «Письмо другу в Киев». Его Костюшкин сочинил сам. Артист заявлял, что поддерживает присоединение Луганской и Донецкой народных республик к России. В интервью «Газете» в сентябре 2022 года он назвал это мечтой всех жителей регионов. Также певец отмечал, что хотел бы снова встретиться с другом из Украины. * Деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Стас Костюшкин 20 августа отмечает 53-й день рождения. Он ведет здоровый образ жизни и занимается боксом. Костюшкин не только эстрадный артист, но и успешный бизнесмен, телеведущий. В детстве певец пережил сексуальное насилие, а после начала СВО написал стих «Письмо другу в Киев». Что известно о жизни Стаса Костюшкина — в материале на URA.RU. Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Его отец был джазовым саксофонистом, а мать работала манекенщицей. В 1972 году они переехали в Ленинград, где и прошло детство будущего артиста. С ранних лет Костюшкин играл на фортепиано, пел в хоре, пять лет снимался для детского журнала. Несколько лет назад в YouTube-шоу «Алена, блин» Костюшкин обнародовал историю, которую считает «постыдной». Он рассказал подробности пережитого им в детстве сексуального насилия. По словам Костюшкина, инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда ему было восемь лет. Он с друзьями поехал на заброшенный завод пластполимеров. В какой-то момент к ним подошел незнакомец. Костюшкин успел спрятаться, но мужчина крикнул, что если мальчик не вернется, то он убьет его друзей. В итоге извращенец надругался над ними по очереди. Преступника никто не искал. В 1994 году Стас Костюшкин вместе с Денисом Клявером создали группу «Чай вдвоем». Сначала артисты выступали на разогреве у Лаймы Вайкуле, после стали работать самостоятельно до 2012 года. Позже Костюшкин создал коллектив Stanley Shulman Band, который работал в жанре академической эстрады. Группа была названа в честь дедушки по линии отца, журналиста Иосифа Шульмана. В 2012 году Костюшкин запустил проект A-Dessa, который исполнял хиты Fire, «Женщина, я не танцую» и другие. Певец успел записать дуэты с группой «НеАнгелы», а также с Леонидом Руденко и Шурой. В 2016 году он стал ведущим передачи «Очень караочен» на музыкальном телеканале «Муз-ТВ». Принимал участие в телевизионных проектах «Цирк со звездами» (2007), «Танцы со звездами» (2013), «Точь-в-точь» (2015) и других. В конце 2022 года Клявер и Костюшкин сообщили о возрождении коллектива «Чай вдвоем». Позднее даже выпустили сингл «Нежная». Костюшкин был женат три раза. В 1990-х годах он познакомился с пианисткой и актрисой Марианной, на которой позднее женился. В 2002 году брак распался. Второй супругой Костюшкина стала танцовщица Ольга. Они поженились в 2003 году, позднее у пары родился сын Мартин. Через три года брак распался. В 2006 году супругой певца стала Юлия Клокова абсолютная чемпионка мира по акробатике в 2017 году. Она была также постоянной танцовщицей и ездила на гастроли вместе с «Чай вдвоем». В 2006 году у пары родился сын Богдан, а в 2015-м — Мирон. Костюшкин посещал с концертами Донбасс в 2015 и 2017 году. В феврале 2022 года в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артист выложил видеоролик, где прочел стихотворение «Письмо другу в Киев». Его Костюшкин сочинил сам. Артист заявлял, что поддерживает присоединение Луганской и Донецкой народных республик к России. В интервью «Газете» в сентябре 2022 года он назвал это мечтой всех жителей регионов. Также певец отмечал, что хотел бы снова встретиться с другом из Украины. * Деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России