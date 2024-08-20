Офтальмолог предупредила, кому ни в коем случае нельзя носить линзы

Главврач VISTA Казанцева: линзы не стоит носить при воспалении глаз или век
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Глаза. Екатеринбург, взгляд, глаза
Контактные линзы не следует носить людям с вирусной или паразитарной офтальмологической инфекцией, сообщила главврач VISTA Елена Казанцева Фото:

Контактные линзы не следует носить тем людям, у кого наблюдается хронические воспалительные процессы на глазах или веках, а также людям с катарактой, глаукомой или кератитом. Об этом сообщила главный врач центра VISTA Елена Казанцева

«Не рекомендуется носить контактные линзы при хронических воспалительных процессах, которые затрагивают любые части глаза или век. Также к противопоказаниям относятся катаракта, глаукома, кератит, вывихи и подвывихи хрусталика,» — рассказала Елена Казанцева в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что при подборе контактных линз, а также на протяжении их эксплуатации необходимо консультироваться с врачем-офтальмологом. Также к противопоказаниям, по словам Казанцевой, относятся:

  • Вирусная или паразитарная офтальмологическая инфекция;
  • Низкая чувствительность роговицы;
  • Ксерофтальмия;
  • Избыточная или недостаточная функция слезных желез;
  • Блефароплегия;
  • Дакриоаденит.
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Ранее стало известно, что принятие душа с контактными линзами может способствовать заражению глазной инфекцией. В загрязненной воде обитает акантамеба, которая при попадании в глаза у некоторых людей может вызывать кератит. Под фактором риска находятся те, кто не следит за гигиеной при использовании контактных линз: промывает или хранит линзы в воде вместо специального раствора; прикасается к линзам грязными или мокрыми руками и другое.

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Контактные линзы не следует носить тем людям, у кого наблюдается хронические воспалительные процессы на глазах или веках, а также людям с катарактой, глаукомой или кератитом. Об этом сообщила главный врач центра VISTA Елена Казанцева «Не рекомендуется носить контактные линзы при хронических воспалительных процессах, которые затрагивают любые части глаза или век. Также к противопоказаниям относятся катаракта, глаукома, кератит, вывихи и подвывихи хрусталика,» — рассказала Елена Казанцева в интервью радио Sputnik. Она подчеркнула, что при подборе контактных линз, а также на протяжении их эксплуатации необходимо консультироваться с врачем-офтальмологом. Также к противопоказаниям, по словам Казанцевой, относятся: Ранее стало известно, что принятие душа с контактными линзами может способствовать заражению глазной инфекцией. В загрязненной воде обитает акантамеба, которая при попадании в глаза у некоторых людей может вызывать кератит. Под фактором риска находятся те, кто не следит за гигиеной при использовании контактных линз: промывает или хранит линзы в воде вместо специального раствора; прикасается к линзам грязными или мокрыми руками и другое.
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