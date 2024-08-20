Офтальмолог предупредила, кому ни в коем случае нельзя носить линзы

Главврач VISTA Казанцева: линзы не стоит носить при воспалении глаз или век

20 августа 2024 в 08:17 Размер текста - 17 +

Контактные линзы не следует носить людям с вирусной или паразитарной офтальмологической инфекцией, сообщила главврач VISTA Елена Казанцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Контактные линзы не следует носить тем людям, у кого наблюдается хронические воспалительные процессы на глазах или веках, а также людям с катарактой, глаукомой или кератитом. Об этом сообщила главный врач центра VISTA Елена Казанцева «Не рекомендуется носить контактные линзы при хронических воспалительных процессах, которые затрагивают любые части глаза или век. Также к противопоказаниям относятся катаракта, глаукома, кератит, вывихи и подвывихи хрусталика,» — рассказала Елена Казанцева в интервью радио Sputnik . Она подчеркнула, что при подборе контактных линз, а также на протяжении их эксплуатации необходимо консультироваться с врачем-офтальмологом. Также к противопоказаниям, по словам Казанцевой, относятся: Вирусная или паразитарная офтальмологическая инфекция;

Низкая чувствительность роговицы;

Ксерофтальмия;

Избыточная или недостаточная функция слезных желез;

Блефароплегия;

Дакриоаденит. Новость по теме Паразит, пожирающий глаза: почему ни в коем случае нельзя принимать душ в контактных линзах Ранее стало известно, что принятие душа с контактными линзами может способствовать заражению глазной инфекцией. В загрязненной воде обитает акантамеба, которая при попадании в глаза у некоторых людей может вызывать кератит. Под фактором риска находятся те, кто не следит за гигиеной при использовании контактных линз: промывает или хранит линзы в воде вместо специального раствора; прикасается к линзам грязными или мокрыми руками и другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контактные линзы не следует носить тем людям, у кого наблюдается хронические воспалительные процессы на глазах или веках, а также людям с катарактой, глаукомой или кератитом. Об этом сообщила главный врач центра VISTA Елена Казанцева «Не рекомендуется носить контактные линзы при хронических воспалительных процессах, которые затрагивают любые части глаза или век. Также к противопоказаниям относятся катаракта, глаукома, кератит, вывихи и подвывихи хрусталика,» — рассказала Елена Казанцева в интервью радио Sputnik. Она подчеркнула, что при подборе контактных линз, а также на протяжении их эксплуатации необходимо консультироваться с врачем-офтальмологом. Также к противопоказаниям, по словам Казанцевой, относятся: Ранее стало известно, что принятие душа с контактными линзами может способствовать заражению глазной инфекцией. В загрязненной воде обитает акантамеба, которая при попадании в глаза у некоторых людей может вызывать кератит. Под фактором риска находятся те, кто не следит за гигиеной при использовании контактных линз: промывает или хранит линзы в воде вместо специального раствора; прикасается к линзам грязными или мокрыми руками и другое.