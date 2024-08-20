Трамп заявил, что Харрис отказалась от дебатов

20 августа 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница Камала Харрис отказалась от дебатов Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис отказалась от предвыборных дебатов с экс-президентом страны и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Трамп. «Камала Харрис только что сообщила нам, что она НЕ БУДЕТ участвовать в дебатах на FoxNews», — сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social . Дебаты двух политиков должны были состояться 4 сентября 2024 года. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена в выборах участвует Харрис. Трамп объяснял ее нежелание соглашаться на предложенные им дебаты ее «крайне низким IQ». Его слова передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис отказалась от предвыборных дебатов с экс-президентом страны и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Трамп. «Камала Харрис только что сообщила нам, что она НЕ БУДЕТ участвовать в дебатах на FoxNews», — сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social. Дебаты двух политиков должны были состояться 4 сентября 2024 года. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена в выборах участвует Харрис. Трамп объяснял ее нежелание соглашаться на предложенные им дебаты ее «крайне низким IQ». Его слова передает деловое издание «Взгляд».