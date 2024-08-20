Трамп заявил, что Харрис отказалась от дебатов

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница Камала Харрис отказалась от дебатов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис отказалась от предвыборных дебатов с экс-президентом страны и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Трамп.

«Камала Харрис только что сообщила нам, что она НЕ БУДЕТ участвовать в дебатах на FoxNews», — сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social. Дебаты двух политиков должны были состояться 4 сентября 2024 года.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена в выборах участвует Харрис. Трамп объяснял ее нежелание соглашаться на предложенные им дебаты ее «крайне низким IQ». Его слова передает деловое издание «Взгляд».

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Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис отказалась от предвыборных дебатов с экс-президентом страны и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Трамп. «Камала Харрис только что сообщила нам, что она НЕ БУДЕТ участвовать в дебатах на FoxNews», — сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social. Дебаты двух политиков должны были состояться 4 сентября 2024 года. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена в выборах участвует Харрис. Трамп объяснял ее нежелание соглашаться на предложенные им дебаты ее «крайне низким IQ». Его слова передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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