Ученые назвали неочевидные признаки рака яичников

Вздутие живота, частые позывы к мочеиспусканию и запоры могут указывать на наличие рака яичников. Об этом сообщил врач акушер-гинеколог, онколог «СМ-Клиника», Дмитрий Субботин и привел самые эффективные способы выявления онкозаболевания: ими стали УЗИ и онкомаркер СА 125.
«Сочетание этих методов с высокой вероятностью показывает или опровергает наличие опухоли в яичниках. А в случае с онкомаркером СА 125 хочу заметить, что его концентрация в крови при раке яичников повышается более чем на 100 МЕ/мл. Для сравнения: при обычных воспалительных процессах в малом тазу или кистах яичников уровень СА 125 показывает всего 35 МЕ/мл или немного больше», — сообщил Дмитрий Субботин изданию «Газета.ru».
Врач-онколог предупреждает о том, что рак яичников часто маскируется под простые заболевания, что приводит к быстрому развитию онкозаболевания. Пациентки часто не придают значения симптомам, которые на самом деле могут быть признаками серьезного заболевания. Рак яичников умело маскируется под безобидные заболевания.
Особое внимание стоит обратить на такие симптомы, как боли и тяжесть внизу живота, вздутие, нарушения мочеиспускания и скопление жидкости в брюшной полости, частые приступы тошноты, а также быстро наступающее чувство насыщения при уменьшенной порции еды, слабость и истощение организма.
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