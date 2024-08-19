В ХМАО рыбак предстанет перед судом за вылов стерляди

Житель Октябрьского района предстанет перед судом за вылов стерляди запрещенным способом. Югорчанину грозит два года лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО на своем сайте.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – сообщает полиция региона.
Югорчанин на реке Обь ловил стерлядь на моторной лодке, используя плавную сеть из лески длинной 75 метров, что запрещено законом. Ущерб водным биоресурсам составил порядка девяти тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО заплатит полмиллиона рублей за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Мужчина поймал тридцать особей стерляди и осетра в Оби.
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