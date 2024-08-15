Житель ХМАО заплатит полмиллиона рублей за вылов стерляди и осетра

Житель Нефтеюганска (ХМАО) оштрафован на полмиллиона рублей за вылов краснокнижной рыбы. Мужчина поймал тридцать особей стерляди и осетра в реке Обь.
«Подсудимый, находясь на участке реки Обь, расположенном в Сургутском районе, произвел вылов одного сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, а также тринадцати особей стерляди: рыбным запасам причинен ущерб более чем на полмиллиона рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба», — указано в публикации на официальном сайте прокуратуры ХМАО.
Также подсудимый приговорен к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Ежемесячно из его зарплаты будет вычитаться 10% в государственный бюджет. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что Сургутский районный суд ХМАО приговорил двух жителей Лангепаса, обвиняемых в незаконном вылове краснокнижной рыбы, к шести годам условного срока. Югорчане выловили несколько особей стерляди, язя и осетра.
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