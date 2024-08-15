15 августа 2024

Житель ХМАО заплатит полмиллиона рублей за вылов стерляди и осетра

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак из ХМАО заплатит 500 тысяч рублей за вылов осетра и стерляди
Рыбак из ХМАО заплатит 500 тысяч рублей за вылов осетра и стерляди Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) оштрафован на полмиллиона рублей за вылов краснокнижной рыбы. Мужчина поймал тридцать особей стерляди и осетра в реке Обь.

«Подсудимый, находясь на участке реки Обь, расположенном в Сургутском районе, произвел вылов одного сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, а также тринадцати особей стерляди: рыбным запасам причинен ущерб более чем на полмиллиона рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба», — указано в публикации на официальном сайте прокуратуры ХМАО.

Также подсудимый приговорен к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Ежемесячно из его зарплаты будет вычитаться 10% в государственный бюджет. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что Сургутский районный суд ХМАО приговорил двух жителей Лангепаса, обвиняемых в незаконном вылове краснокнижной рыбы, к шести годам условного срока. Югорчане выловили несколько особей стерляди, язя и осетра. 

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) оштрафован на полмиллиона рублей за вылов краснокнижной рыбы. Мужчина поймал тридцать особей стерляди и осетра в реке Обь. «Подсудимый, находясь на участке реки Обь, расположенном в Сургутском районе, произвел вылов одного сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, а также тринадцати особей стерляди: рыбным запасам причинен ущерб более чем на полмиллиона рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба», — указано в публикации на официальном сайте прокуратуры ХМАО. Также подсудимый приговорен к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Ежемесячно из его зарплаты будет вычитаться 10% в государственный бюджет. Решение суда еще не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что Сургутский районный суд ХМАО приговорил двух жителей Лангепаса, обвиняемых в незаконном вылове краснокнижной рыбы, к шести годам условного срока. Югорчане выловили несколько особей стерляди, язя и осетра. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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