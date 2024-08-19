В Златоусте 79-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в убийстве мужа

В Златоусте (Челябинская область) по подозрению в причинении смертельных травм мужу задержали 79-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
«Мужчину с различными травмами госпитализировали из квартиры. В медицинском учреждении он скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в причинении смертельных травм была задержана его жена», — рассказал источник.
На момент обнаружения мужчина был еще жив. Но травмы оказались серьезные: у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, ушиб головного мозга. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, мужчина скончался.
Сейчас женщине готовятся предъявить обвинения. После ей изберут меру пресечения. Назначен ряд экспертиз.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:00 по уральскому времени:
«Следователем следственного отдела по Златоуст устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СУ СК по региону.
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