19 августа 2024

В Златоусте 79-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в убийстве мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело Фото:

В Златоусте (Челябинская область) по подозрению в причинении смертельных травм мужу задержали 79-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

«Мужчину с различными травмами госпитализировали из квартиры. В медицинском учреждении он скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в причинении смертельных травм была задержана его жена», — рассказал источник.

На момент обнаружения мужчина был еще жив. Но травмы оказались серьезные: у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, ушиб головного мозга. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, мужчина скончался.

Сейчас женщине готовятся предъявить обвинения. После ей изберут меру пресечения. Назначен ряд экспертиз.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:00 по уральскому времени:

«Следователем следственного отдела по Златоуст устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СУ СК по региону.

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В Златоусте (Челябинская область) по подозрению в причинении смертельных травм мужу задержали 79-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. «Мужчину с различными травмами госпитализировали из квартиры. В медицинском учреждении он скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в причинении смертельных травм была задержана его жена», — рассказал источник. На момент обнаружения мужчина был еще жив. Но травмы оказались серьезные: у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, ушиб головного мозга. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, мужчина скончался. Сейчас женщине готовятся предъявить обвинения. После ей изберут меру пресечения. Назначен ряд экспертиз. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:00 по уральскому времени: «Следователем следственного отдела по Златоуст устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СУ СК по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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