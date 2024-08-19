Происшествия Криминал В Златоусте 79-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в убийстве мужа 20 августа 2024 в 09:57 Размер текста - 17 + В отношении женщины возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) по подозрению в причинении смертельных травм мужу задержали 79-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. «Мужчину с различными травмами госпитализировали из квартиры. В медицинском учреждении он скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в причинении смертельных травм была задержана его жена», — рассказал источник. На момент обнаружения мужчина был еще жив. Но травмы оказались серьезные: у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, ушиб головного мозга. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, мужчина скончался. Сейчас женщине готовятся предъявить обвинения. После ей изберут меру пресечения. Назначен ряд экспертиз. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:00 по уральскому времени: «Следователем следственного отдела по Златоуст устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СУ СК по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Златоусте (Челябинская область) по подозрению в причинении смертельных травм мужу задержали 79-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. «Мужчину с различными травмами госпитализировали из квартиры. В медицинском учреждении он скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в причинении смертельных травм была задержана его жена», — рассказал источник. На момент обнаружения мужчина был еще жив. Но травмы оказались серьезные: у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, ушиб головного мозга. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, мужчина скончался. Сейчас женщине готовятся предъявить обвинения. После ей изберут меру пресечения. Назначен ряд экспертиз. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:00 по уральскому времени: «Следователем следственного отдела по Златоуст устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СУ СК по региону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям