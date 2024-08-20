Журнал Forbes раскрыл тактическую цель ВСУ в Курской области

Forbes: ВСУ пытаются изолировать часть Курской области, разрушая мосты
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ВСУ пытаются изолировать 480-километровую зону в Курской области
ВСУ пытаются изолировать 480-километровую зону в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина пытается изолировать 480-километровую зону в Курской области, разрушая мосты. Об этом написало издание Forbes.

«Очевидно, что украинцы пытаются изолировать ту полосу Курска, которая находится к западу от зоны вторжения площадью 300 квадратных миль (480 километров) и частично ограничена Сеймом», — говорится в материале издания. 

Отмечается, что удары по мостам предполагают, что ВСУ пытаются установить контроль над частью Курской области к югу от Сейма. При этом в статье подчеркивают, что россияне строят новые мосты так же быстро, как украинцы разрушают старые. 

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 16 августа сообщил, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе был разрушен в результате удара ВСУ, передает «Национальная служба новостей». В ночь на 19 августа украинские боевики ударили по третьему мосту через Сейм. В результате атаки ВСУ разбиты три пролета моста, сообщал 360.ru

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Украина пытается изолировать 480-километровую зону в Курской области, разрушая мосты. Об этом написало издание Forbes. «Очевидно, что украинцы пытаются изолировать ту полосу Курска, которая находится к западу от зоны вторжения площадью 300 квадратных миль (480 километров) и частично ограничена Сеймом», — говорится в материале издания.  Отмечается, что удары по мостам предполагают, что ВСУ пытаются установить контроль над частью Курской области к югу от Сейма. При этом в статье подчеркивают, что россияне строят новые мосты так же быстро, как украинцы разрушают старые.  Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 16 августа сообщил, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе был разрушен в результате удара ВСУ, передает «Национальная служба новостей». В ночь на 19 августа украинские боевики ударили по третьему мосту через Сейм. В результате атаки ВСУ разбиты три пролета моста, сообщал 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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