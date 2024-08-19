Екатеринбургский правозащитник, обвиненный в экстремизме, заявил об угрозах в СИЗО. Фото

Правозащитник из Екатеринбурга Соколов получает угрозы в СИЗО

20 августа 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Алексей Соколов содержится в СИЗО с июля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали правозащитника, критиковавшего ГУФСИН Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов, отправленный в СИЗО-1 по обвинению в распространении экстремистских материалов, заявил об угрозах, которые получает от других арестантов. По его словам, заключенные обещали изнасиловать его и избить. Об этом Соколов рассказал сыну в письме. Оно имеется в распоряжении URA.RU. «Со мной произошел случай. 14 августа из соседней камеры стали стучать, орать, обзывать меня. Говорили мне, что будут меня насиловать каждый день. Я не обращал внимания на такие случаи, но эти граждане знали мои персональные данные, что меня насторожило. На следующий день [эти арестанты] обещали поймать меня и разделаться со мной. Затем кто-то из этой камеры разглядывал меня», — пишет Соколов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Соколов был задержан утром 5 июля в своей квартире. В тот же день обыски прошли у его сына Евгения. Соколов-младший стал свидетелем по делу отца. Следователи считают, что Алексей публиковал в соцсетях посты, в которых отражал недостоверные факты о деятельности свердловского ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Соколов вину не признает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Отрывок из письма Соколова отцу (полное письмо имеется в распоряжении URA.RU) Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов, отправленный в СИЗО-1 по обвинению в распространении экстремистских материалов, заявил об угрозах, которые получает от других арестантов. По его словам, заключенные обещали изнасиловать его и избить. Об этом Соколов рассказал сыну в письме. Оно имеется в распоряжении URA.RU. «Со мной произошел случай. 14 августа из соседней камеры стали стучать, орать, обзывать меня. Говорили мне, что будут меня насиловать каждый день. Я не обращал внимания на такие случаи, но эти граждане знали мои персональные данные, что меня насторожило. На следующий день [эти арестанты] обещали поймать меня и разделаться со мной. Затем кто-то из этой камеры разглядывал меня», — пишет Соколов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Соколов был задержан утром 5 июля в своей квартире. В тот же день обыски прошли у его сына Евгения. Соколов-младший стал свидетелем по делу отца. Следователи считают, что Алексей публиковал в соцсетях посты, в которых отражал недостоверные факты о деятельности свердловского ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Соколов вину не признает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.