19 августа 2024

В Екатеринбурге открыли ресторан Ксении Бородиной, но есть нюанс. Фото

В Екатеринбурге открыли ресторан Ксении Бородиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ресторан рассчитан на детей от года до 12 лет
Новый ресторан рассчитан на детей от года до 12 лет Фото:

В ТЦ «Мега» открыли первый в Екатеринбурге ресторан Ксении Бородиной Teika Boom, он совмещен с огромным парком аттракционов. Корреспондент URA.RU побывал внутри и изучил детские развлечения и меню ресторана.

«Сегодня развлекательный центр открылся в секретном формате. Парк строили около полугода, ежедневно мы можем развлекать от 400 детей», — рассказала на открытии директор по маркетингу и развитию Валерия Самойлова. Комплекс занимает 3,2 тысяч квадратных метров на первом этаже торгового центра.

Детская игровая зона совмещена с рестораном. В меню можно найти три комбо-обеда, которые стоят от 800 до 900 рублей, туда входят куриные котлеты или наггетсы, картофель фри или овощные палочки, ягодный морс. Зона с аттракционами включает в себя бассейн с мячиками, горки-трубы, с одной из них можно скатиться на «бубликах», тарзанки, детские пиратские пушки и батуты.

Аттракционы предназначены для детей в возрасте 1-12 лет. Всего в России восемь таких парков и один в Казахстане. «Секретное» открытие состоялось 20 августа, однако официальное будет 27 августа — лишь после этого посетители смогут попасть в развлекательный центр.

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В ТЦ «Мега» открыли первый в Екатеринбурге ресторан Ксении Бородиной Teika Boom, он совмещен с огромным парком аттракционов. Корреспондент URA.RU побывал внутри и изучил детские развлечения и меню ресторана. «Сегодня развлекательный центр открылся в секретном формате. Парк строили около полугода, ежедневно мы можем развлекать от 400 детей», — рассказала на открытии директор по маркетингу и развитию Валерия Самойлова. Комплекс занимает 3,2 тысяч квадратных метров на первом этаже торгового центра. Детская игровая зона совмещена с рестораном. В меню можно найти три комбо-обеда, которые стоят от 800 до 900 рублей, туда входят куриные котлеты или наггетсы, картофель фри или овощные палочки, ягодный морс. Зона с аттракционами включает в себя бассейн с мячиками, горки-трубы, с одной из них можно скатиться на «бубликах», тарзанки, детские пиратские пушки и батуты. Аттракционы предназначены для детей в возрасте 1-12 лет. Всего в России восемь таких парков и один в Казахстане. «Секретное» открытие состоялось 20 августа, однако официальное будет 27 августа — лишь после этого посетители смогут попасть в развлекательный центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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