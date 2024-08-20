В Челябинске за месяц резко подорожала аренда квартир. Инфографика

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Аренда двухкомнатных квартир в городе подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц. Снять в аренду однокомнатное жилье на данный момент можно за 26,2 тысяч рублей в месяц, аренда «однушек» подорожала на 2%, сообщили 20 августа в пресс-службе «Циан для профи».

«На рынке долгосрочной аренды сохраняется рост ставок, причем за последний месяц он усилился. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% с 33,2 тысяч до 35,4 тысяч рублей в месяц. Снять в аренду однокомнатное жилье стало дороже на 2%, аренда „однушек“ выросла с 25,7 тысяч рублей до 26,2 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Циан для профи».

Также в пресс-службе отметили, стоимость аренды в августе в Челябинске выросла больше, чем за предыдущие месяцы. Увеличение ставок игроки рынка недвижимости объясняют ростом спроса на арендное жилье из-за высоких ипотечных ставок на квартиры и сокращением объема активного предложения арендных квартир.

В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц

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В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц. Снять в аренду однокомнатное жилье на данный момент можно за 26,2 тысяч рублей в месяц, аренда «однушек» подорожала на 2%, сообщили 20 августа в пресс-службе «Циан для профи». «На рынке долгосрочной аренды сохраняется рост ставок, причем за последний месяц он усилился. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% с 33,2 тысяч до 35,4 тысяч рублей в месяц. Снять в аренду однокомнатное жилье стало дороже на 2%, аренда „однушек“ выросла с 25,7 тысяч рублей до 26,2 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Циан для профи». Также в пресс-службе отметили, стоимость аренды в августе в Челябинске выросла больше, чем за предыдущие месяцы. Увеличение ставок игроки рынка недвижимости объясняют ростом спроса на арендное жилье из-за высоких ипотечных ставок на квартиры и сокращением объема активного предложения арендных квартир.
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