Аренда двухкомнатных квартир в городе подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц. Снять в аренду однокомнатное жилье на данный момент можно за 26,2 тысяч рублей в месяц, аренда «однушек» подорожала на 2%, сообщили 20 августа в пресс-службе «Циан для профи».

«На рынке долгосрочной аренды сохраняется рост ставок, причем за последний месяц он усилился. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% с 33,2 тысяч до 35,4 тысяч рублей в месяц. Снять в аренду однокомнатное жилье стало дороже на 2%, аренда „однушек“ выросла с 25,7 тысяч рублей до 26,2 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Циан для профи».

Также в пресс-службе отметили, стоимость аренды в августе в Челябинске выросла больше, чем за предыдущие месяцы. Увеличение ставок игроки рынка недвижимости объясняют ростом спроса на арендное жилье из-за высоких ипотечных ставок на квартиры и сокращением объема активного предложения арендных квартир.

В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года аренда двухкомнатных квартир подорожала на 7% до 35,4 тысяч рублей в месяц Инфографика: «Циан для профи»