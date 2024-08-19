Власти Камышлова вскрыли квартиру участника СВО и выставили вещи за порог

20 августа 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сейчас солдат находится в зоне боевых действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) лишили квартиры солдата, находящегося в зоне спецоперации, из-за окончания срока договора соцнайма на квадратные метры. Чиновники вскрыли замки и выставили за порог вещи, а за ними и сожительницу бойца. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. «Мужчина уехал служить на Донбасс. Во время его отсутствия завершился срок договора социального найма на квадратные метры в жилом доме на ул. Урицкого. Перезаключить договор, находясь на СВО, боец не мог. Вместо продления договора власти Камышлова пришли на порог муниципальной квартиры, вскрыли замки и выставили вещи. Выселиться пришлось и сожительнице бойца», — написал Савин в своем telegram-канале. По его словам, о ситуации военнослужащего рассказали его соседи. Сейчас общественники пытаются разобраться и помочь солдату, оставшемуся без квартиры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Камышлова. На момент публикации ответ не поступил. Мэр города Алексей Половников также не взял трубку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камышлове (Свердловская область) лишили квартиры солдата, находящегося в зоне спецоперации, из-за окончания срока договора соцнайма на квадратные метры. Чиновники вскрыли замки и выставили за порог вещи, а за ними и сожительницу бойца. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. «Мужчина уехал служить на Донбасс. Во время его отсутствия завершился срок договора социального найма на квадратные метры в жилом доме на ул. Урицкого. Перезаключить договор, находясь на СВО, боец не мог. Вместо продления договора власти Камышлова пришли на порог муниципальной квартиры, вскрыли замки и выставили вещи. Выселиться пришлось и сожительнице бойца», — написал Савин в своем telegram-канале. По его словам, о ситуации военнослужащего рассказали его соседи. Сейчас общественники пытаются разобраться и помочь солдату, оставшемуся без квартиры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Камышлова. На момент публикации ответ не поступил. Мэр города Алексей Половников также не взял трубку.