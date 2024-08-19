19 августа 2024

Власти Камышлова вскрыли квартиру участника СВО и выставили вещи за порог

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО Александр Пылков. Курган , автомат калашникова, автомат, оружие, триколор, военная одежда, сво
Сейчас солдат находится в зоне боевых действий Фото:

В Камышлове (Свердловская область) лишили квартиры солдата, находящегося в зоне спецоперации, из-за окончания срока договора соцнайма на квадратные метры. Чиновники вскрыли замки и выставили за порог вещи, а за ними и сожительницу бойца. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин.

«Мужчина уехал служить на Донбасс. Во время его отсутствия завершился срок договора социального найма на квадратные метры в жилом доме на ул. Урицкого. Перезаключить договор, находясь на СВО, боец не мог. Вместо продления договора власти Камышлова пришли на порог муниципальной квартиры, вскрыли замки и выставили вещи. Выселиться пришлось и сожительнице бойца», — написал Савин в своем telegram-канале.

По его словам, о ситуации военнослужащего рассказали его соседи. Сейчас общественники пытаются разобраться и помочь солдату, оставшемуся без квартиры.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Камышлова. На момент публикации ответ не поступил. Мэр города Алексей Половников также не взял трубку.

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В Камышлове (Свердловская область) лишили квартиры солдата, находящегося в зоне спецоперации, из-за окончания срока договора соцнайма на квадратные метры. Чиновники вскрыли замки и выставили за порог вещи, а за ними и сожительницу бойца. Об этом рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. «Мужчина уехал служить на Донбасс. Во время его отсутствия завершился срок договора социального найма на квадратные метры в жилом доме на ул. Урицкого. Перезаключить договор, находясь на СВО, боец не мог. Вместо продления договора власти Камышлова пришли на порог муниципальной квартиры, вскрыли замки и выставили вещи. Выселиться пришлось и сожительнице бойца», — написал Савин в своем telegram-канале. По его словам, о ситуации военнослужащего рассказали его соседи. Сейчас общественники пытаются разобраться и помочь солдату, оставшемуся без квартиры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Камышлова. На момент публикации ответ не поступил. Мэр города Алексей Половников также не взял трубку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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