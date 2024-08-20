ВР приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви

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Мариуполь. Украина, часовня, храм, церковь, последствия, мариуполь, обстрел, гуманитарная катастрофа
На Украине приняли закон о запрете УПЦ, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк Фото:

На Украине приняли законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Парламент Украины принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ», — сообщил депутат Ярослав Железняк. За проект закона проголосовали 265 депутатов.

Сообщается, что у общин УПЦ Московского патриархата будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Ранее всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект о запрете деятельности УПЦ. Закон запрета канонической церкви внесен главой Украины Владимиром Зеленским и, по его мнению, должен укрепить украинскую духовную независимость.

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На Украине приняли законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Парламент Украины принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ», — сообщил депутат Ярослав Железняк. За проект закона проголосовали 265 депутатов. Сообщается, что у общин УПЦ Московского патриархата будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования. Ранее всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект о запрете деятельности УПЦ. Закон запрета канонической церкви внесен главой Украины Владимиром Зеленским и, по его мнению, должен укрепить украинскую духовную независимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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