В мире Украина ВР приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви 20 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + На Украине приняли закон о запрете УПЦ, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На Украине приняли законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Парламент Украины принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ», — сообщил депутат Ярослав Железняк. За проект закона проголосовали 265 депутатов. Сообщается, что у общин УПЦ Московского патриархата будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования. Ранее всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект о запрете деятельности УПЦ. Закон запрета канонической церкви внесен главой Украины Владимиром Зеленским и, по его мнению, должен укрепить украинскую духовную независимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Украине приняли законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Парламент Украины принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ», — сообщил депутат Ярослав Железняк. За проект закона проголосовали 265 депутатов. Сообщается, что у общин УПЦ Московского патриархата будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования. Ранее всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект о запрете деятельности УПЦ. Закон запрета канонической церкви внесен главой Украины Владимиром Зеленским и, по его мнению, должен укрепить украинскую духовную независимость. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям