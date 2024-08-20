ВР приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви

На Украине приняли законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
«Парламент Украины принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ», — сообщил депутат Ярослав Железняк. За проект закона проголосовали 265 депутатов.
Сообщается, что у общин УПЦ Московского патриархата будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.
Ранее всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект о запрете деятельности УПЦ. Закон запрета канонической церкви внесен главой Украины Владимиром Зеленским и, по его мнению, должен укрепить украинскую духовную независимость.
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