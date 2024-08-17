Всеукраинский совет церквей поддержал закон о запрете УПЦ

17 августа 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Всеукраинский совет церквей одобрил закон о запрете деятельности УПЦ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект о запрете деятельности украинской православной церкви (УПЦ). Закон запрета канонической церкви внесен главой Украины Владимиром Зеленским и в данный момент находится на рассмотрении. Об этом сообщили на официальном сайте совета церквей. «Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций [УПЦ] в стране», — говорится в сообщении всеукраинского совета церквей, опубликованного на официальном сайте . По заявлению Зеленского, законопроект укрепит украинскую духовную независимость. УПЦ — самая крупная по числу духовенства и монастырей и вторая по числу приверженцев православная церковь на Украине. Единственная легитимная в каноническом отношении украинская православная церковь. Первая же по численности сторонников — раскольническая православная церковь (ПЦУ), легитимной не является. Ее приверженцы захватывают храмы УПЦ по всей стране. Украина начала преследовать УПЦ в 2022 году. Тогда Служба безопасности Украины (СБУ) возбудило 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. Власти проводили обыски у священников и епископов, в монастырях, храмах с целью найти след «антиукраинской деятельности». В текущем году УПЦ уже запретили в нескольких областях: в Хмельницкой, Ровненской, Волынской и Львовской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект о запрете деятельности украинской православной церкви (УПЦ). Закон запрета канонической церкви внесен главой Украины Владимиром Зеленским и в данный момент находится на рассмотрении. Об этом сообщили на официальном сайте совета церквей. «Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций [УПЦ] в стране», — говорится в сообщении всеукраинского совета церквей, опубликованного на официальном сайте. По заявлению Зеленского, законопроект укрепит украинскую духовную независимость. УПЦ — самая крупная по числу духовенства и монастырей и вторая по числу приверженцев православная церковь на Украине. Единственная легитимная в каноническом отношении украинская православная церковь. Первая же по численности сторонников — раскольническая православная церковь (ПЦУ), легитимной не является. Ее приверженцы захватывают храмы УПЦ по всей стране. Украина начала преследовать УПЦ в 2022 году. Тогда Служба безопасности Украины (СБУ) возбудило 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. Власти проводили обыски у священников и епископов, в монастырях, храмах с целью найти след «антиукраинской деятельности». В текущем году УПЦ уже запретили в нескольких областях: в Хмельницкой, Ровненской, Волынской и Львовской.