В Екатеринбурге гаишники устроили охоту на самокатчиков

Нарушителей будут привлекать к ответственности (архивное фото)
В Екатеринбурге гаишники устроили массовый рейд за водителями, самокатчиками и пешеходами. Мероприятие направлено на выявление нарушений правила дорожного движения. Об этом сообщили в городском ГАИ.
«В ходе мероприятия будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, водителями и самокатчиками. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности», — оповестило ведомство в telegram-канале.
Кроме того, инспекторы усилят контроль на пешеходных переходах и перекрестках. Госавтоинспекция призывает горожан быть внимательными и соблюдать ПДД.
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