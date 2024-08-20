В Екатеринбурге гаишники устроили охоту на самокатчиков

ГАИ проводит массовый рейд на водителей и самокатчиков в Екатеринбурге

20 августа 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Нарушителей будут привлекать к ответственности (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге гаишники устроили массовый рейд за водителями, самокатчиками и пешеходами. Мероприятие направлено на выявление нарушений правила дорожного движения. Об этом сообщили в городском ГАИ. «В ходе мероприятия будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, водителями и самокатчиками. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности», — оповестило ведомство в telegram-канале. Кроме того, инспекторы усилят контроль на пешеходных переходах и перекрестках. Госавтоинспекция призывает горожан быть внимательными и соблюдать ПДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге гаишники устроили массовый рейд за водителями, самокатчиками и пешеходами. Мероприятие направлено на выявление нарушений правила дорожного движения. Об этом сообщили в городском ГАИ. «В ходе мероприятия будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, водителями и самокатчиками. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности», — оповестило ведомство в telegram-канале. Кроме того, инспекторы усилят контроль на пешеходных переходах и перекрестках. Госавтоинспекция призывает горожан быть внимательными и соблюдать ПДД.