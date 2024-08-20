В Екатеринбурге гаишники устроили охоту на самокатчиков

ГАИ проводит массовый рейд на водителей и самокатчиков в Екатеринбурге
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Разное. Тюмень, патруль дпс, гаишники, дпс
Нарушителей будут привлекать к ответственности (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге гаишники устроили массовый рейд за водителями, самокатчиками и пешеходами. Мероприятие направлено на выявление нарушений правила дорожного движения. Об этом сообщили в городском ГАИ.

«В ходе мероприятия будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, водителями и самокатчиками. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности», — оповестило ведомство в telegram-канале.

Кроме того, инспекторы усилят контроль на пешеходных переходах и перекрестках. Госавтоинспекция призывает горожан быть внимательными и соблюдать ПДД.

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В Екатеринбурге гаишники устроили массовый рейд за водителями, самокатчиками и пешеходами. Мероприятие направлено на выявление нарушений правила дорожного движения. Об этом сообщили в городском ГАИ. «В ходе мероприятия будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, водителями и самокатчиками. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности», — оповестило ведомство в telegram-канале. Кроме того, инспекторы усилят контроль на пешеходных переходах и перекрестках. Госавтоинспекция призывает горожан быть внимательными и соблюдать ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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