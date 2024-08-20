Женщина упала под последний состав (архивное фото)
Пенсионерка, попавшая под трамвай в Екатеринбурге, скончалась на месте до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Женщина скончалась сразу же. Приехали следователи, которые накрыли тело черным мешком», — сказал очевидец.
Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.
Пенсионерка попала под последний состав
На участке парализовала движение
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