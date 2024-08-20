Екатеринбурженка, попавшая под трамвай, скончалась. Фото

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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, маршрут6, трамвай
Женщина упала под последний состав (архивное фото) Фото:

Пенсионерка, попавшая под трамвай в Екатеринбурге, скончалась на месте до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Женщина скончалась сразу же. Приехали следователи, которые накрыли тело черным мешком», — сказал очевидец.

Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.

Пенсионерка попала под последний состав
Пенсионерка попала под последний состав
Фото:
На участке парализовала движение
На участке парализовала движение
Фото:

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Пенсионерка, попавшая под трамвай в Екатеринбурге, скончалась на месте до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Женщина скончалась сразу же. Приехали следователи, которые накрыли тело черным мешком», — сказал очевидец. Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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