Екатеринбурженка, попавшая под трамвай, скончалась. Фото

20 августа 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Женщина упала под последний состав (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионерка, попавшая под трамвай в Екатеринбурге, скончалась на месте до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Женщина скончалась сразу же. Приехали следователи, которые накрыли тело черным мешком», — сказал очевидец. Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов. Пенсионерка попала под последний состав Фото: ИА «Ночные новости» На участке парализовала движение Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка, попавшая под трамвай в Екатеринбурге, скончалась на месте до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Женщина скончалась сразу же. Приехали следователи, которые накрыли тело черным мешком», — сказал очевидец. Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.