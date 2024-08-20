На Уралмаше трамвай сбил женщину, движение парализовано. Видео

20 августа 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге днем 20 августа на проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение составов парализовано, рассказал очевидец. «На проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение остановлено», — цитирует свидетеля telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, пострадавшая лежит возле трамвайных путей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 20 августа на проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение составов парализовано, рассказал очевидец. «На проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение остановлено», — цитирует свидетеля telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, пострадавшая лежит возле трамвайных путей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.