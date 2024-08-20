На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 20 августа на проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение составов парализовано, рассказал очевидец.
«На проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение остановлено», — цитирует свидетеля telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, пострадавшая лежит возле трамвайных путей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.
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