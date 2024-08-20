На Уралмаше трамвай сбил женщину, движение парализовано. Видео

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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , трамвай, трамвайная пробка
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 20 августа на проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение составов парализовано, рассказал очевидец.

«На проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение остановлено», — цитирует свидетеля telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, пострадавшая лежит возле трамвайных путей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.

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В Екатеринбурге днем 20 августа на проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение составов парализовано, рассказал очевидец. «На проспекте Космонавтов трамвай сбил женщину. Движение остановлено», — цитирует свидетеля telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, пострадавшая лежит возле трамвайных путей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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