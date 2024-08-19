19 августа 2024

Сургутянка восхитила Лазарева и Баскова своим вокалом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокалистка из Сургута Анастасия Чистякова покорила Лазарева своим пением
Вокалистка из Сургута Анастасия Чистякова покорила Лазарева своим пением Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) Анастасия Чистякова прошла кастинг в шоу «Ну-ка, все вместе!», покорив Сергея Лазарева и Николая Баскова своим вокалом. Девушка призналась, что долго хотела попасть на проект.

«Я долго наблюдала за проектом. Мне очень нравилась его атмосфера. И мне захотелось попасть именно сюда, но я долго думала и собиралась», — рассказала сургутянка в эфире телеканала «Россия 1». Ее вокал впечатлил всех членов жюри, в том числе и Баскова, и Лазарева. «Сразу все понятно, сразу все слышно. Даже копаться не надо», — отметил Лазарев.

В беседе с URA.RU Чистякова рассказала, что хоть и волновалась на сцене, но с честью выступила перед звездными жюри. «Подала заявку на проект в середине мая, потом меня пригласили на очный кастинг. Он проходил в нескольких городах, я попала на прослушивания в Уфе. Прошла первый этап, а второй этап как раз показали по телевизору. Его прослушивали десять человек звездного жюри. Нужно было собрать десять голосов, чтобы попасть в проект. У меня было легкое волнение, это классная возможность выступить перед такими артистами. Когда вышла со сцены, говорила всем, что мне хочется вернуться туда и испытать это еще раз», — поделилась собеседница агентства.

Чистякова с детства занимается вокалом. Сейчас она работает артистом в местном доме культуре и педагогом по вокалу, а также выступает с сургутской кавер-группой и преподает вокальное.

Ранее URA.RU рассказывало о других талантливых жителей ХМАО. Среди них, например, кондитер из Сургута Максим Щербаков, который победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.

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Жительница Сургута (ХМАО) Анастасия Чистякова прошла кастинг в шоу «Ну-ка, все вместе!», покорив Сергея Лазарева и Николая Баскова своим вокалом. Девушка призналась, что долго хотела попасть на проект. «Я долго наблюдала за проектом. Мне очень нравилась его атмосфера. И мне захотелось попасть именно сюда, но я долго думала и собиралась», — рассказала сургутянка в эфире телеканала «Россия 1». Ее вокал впечатлил всех членов жюри, в том числе и Баскова, и Лазарева. «Сразу все понятно, сразу все слышно. Даже копаться не надо», — отметил Лазарев. В беседе с URA.RU Чистякова рассказала, что хоть и волновалась на сцене, но с честью выступила перед звездными жюри. «Подала заявку на проект в середине мая, потом меня пригласили на очный кастинг. Он проходил в нескольких городах, я попала на прослушивания в Уфе. Прошла первый этап, а второй этап как раз показали по телевизору. Его прослушивали десять человек звездного жюри. Нужно было собрать десять голосов, чтобы попасть в проект. У меня было легкое волнение, это классная возможность выступить перед такими артистами. Когда вышла со сцены, говорила всем, что мне хочется вернуться туда и испытать это еще раз», — поделилась собеседница агентства. Чистякова с детства занимается вокалом. Сейчас она работает артистом в местном доме культуре и педагогом по вокалу, а также выступает с сургутской кавер-группой и преподает вокальное. Ранее URA.RU рассказывало о других талантливых жителей ХМАО. Среди них, например, кондитер из Сургута Максим Щербаков, который победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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