Жительница Сургута (ХМАО) Анастасия Чистякова прошла кастинг в шоу «Ну-ка, все вместе!», покорив Сергея Лазарева и Николая Баскова своим вокалом. Девушка призналась, что долго хотела попасть на проект.
«Я долго наблюдала за проектом. Мне очень нравилась его атмосфера. И мне захотелось попасть именно сюда, но я долго думала и собиралась», — рассказала сургутянка в эфире телеканала «Россия 1». Ее вокал впечатлил всех членов жюри, в том числе и Баскова, и Лазарева. «Сразу все понятно, сразу все слышно. Даже копаться не надо», — отметил Лазарев.
В беседе с URA.RU Чистякова рассказала, что хоть и волновалась на сцене, но с честью выступила перед звездными жюри. «Подала заявку на проект в середине мая, потом меня пригласили на очный кастинг. Он проходил в нескольких городах, я попала на прослушивания в Уфе. Прошла первый этап, а второй этап как раз показали по телевизору. Его прослушивали десять человек звездного жюри. Нужно было собрать десять голосов, чтобы попасть в проект. У меня было легкое волнение, это классная возможность выступить перед такими артистами. Когда вышла со сцены, говорила всем, что мне хочется вернуться туда и испытать это еще раз», — поделилась собеседница агентства.
Чистякова с детства занимается вокалом. Сейчас она работает артистом в местном доме культуре и педагогом по вокалу, а также выступает с сургутской кавер-группой и преподает вокальное.
Ранее URA.RU рассказывало о других талантливых жителей ХМАО. Среди них, например, кондитер из Сургута Максим Щербаков, который победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.
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