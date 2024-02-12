«Дискотека Авария» спела песню бывшего нефтяника из Сургута про трусы. Видео

12 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

«Дискотека Авария» спела песню про трусы, которую написал сургутянин Максим Щербаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Группа «Дискотека Авария» перепела песню про трусы, которую написал кондитер из Сургута Максим Щербаков. Автор трека «Потерявший» учился на нефтяника в Тюмени, где и снял клип на свою песню. Выступление на музыкальном шоу «Конфетка» произвело фурор и среди зрителей, и среди звездного жюри. «Учился на нефтяника в Тюмени, но понял, что это не мое. Музыкой занимаюсь еще со школьных времен. Моя песня была написана из сообщений с бывшей девушкой. Из переписки получилось собрать текст и написать музыку. С новой девушкой мы познакомились на съемках этого клипа, мы до сих пор вместе», — рассказал Щербаков на шоу «Конфетка».



По итогам зрительского голосования сургутянин набрал рекордное количество баллов в шоу «Конфетка». Жюри также отдало свои голоса Щербакову. Кондитер-музыкант получил приз в размере 300 тысяч рублей. «Деньги пойдут на открытие собственной кондитерской», — добавил Щербаков.



Еще один житель Сургута Дмитрий Мустяцэ участвовал в другом музыкальном шоу «Перепой звезду!». Сначала соревновался в вокальном мастерстве с блогершей Кариной Кросс, а потом выступил на одной сцене с лидером рок-группы «Uma2rman» Владимиром Кристовским.

Группа «Дискотека Авария» перепела песню про трусы, которую написал кондитер из Сургута Максим Щербаков. Автор трека «Потерявший» учился на нефтяника в Тюмени, где и снял клип на свою песню. Выступление на музыкальном шоу «Конфетка» произвело фурор и среди зрителей, и среди звездного жюри. «Учился на нефтяника в Тюмени, но понял, что это не мое. Музыкой занимаюсь еще со школьных времен. Моя песня была написана из сообщений с бывшей девушкой. Из переписки получилось собрать текст и написать музыку. С новой девушкой мы познакомились на съемках этого клипа, мы до сих пор вместе», — рассказал Щербаков на шоу «Конфетка». По итогам зрительского голосования сургутянин набрал рекордное количество баллов в шоу «Конфетка». Жюри также отдало свои голоса Щербакову. Кондитер-музыкант получил приз в размере 300 тысяч рублей. «Деньги пойдут на открытие собственной кондитерской», — добавил Щербаков. Еще один житель Сургута Дмитрий Мустяцэ участвовал в другом музыкальном шоу «Перепой звезду!». Сначала соревновался в вокальном мастерстве с блогершей Кариной Кросс, а потом выступил на одной сцене с лидером рок-группы «Uma2rman» Владимиром Кристовским.