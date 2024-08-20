В Свердловской области мигранту-абьюзеру ужесточили наказание

Суд ужесточил наказание свердловчанину, угрожавшему убийством женщине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото:

Свердловский областной суд ужесточил наказание Бахтияру Мамедову из Нижнего Тагила, осужденному за угрозу убийством женщине. Его отправили в колонию строгого режима на год, до этого он отбывал наказание условно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Мамедов должен был два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию. Но он систематически избегал явки в УИС. Предупреждение о замене наказания он тоже не воспринял всерьез, за что поплатился: суд отменил условное осуждение, заменив на колонию строгого режима», — сообщили в облсуде.

По версии следствия, пьяный Мамедов летом прошлого года взялся за нож и угрожал женщине расправой. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Мамедов был арестован. Он пытался обжаловать приговор, но не смог.

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Свердловский областной суд ужесточил наказание Бахтияру Мамедову из Нижнего Тагила, осужденному за угрозу убийством женщине. Его отправили в колонию строгого режима на год, до этого он отбывал наказание условно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Мамедов должен был два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию. Но он систематически избегал явки в УИС. Предупреждение о замене наказания он тоже не воспринял всерьез, за что поплатился: суд отменил условное осуждение, заменив на колонию строгого режима», — сообщили в облсуде. По версии следствия, пьяный Мамедов летом прошлого года взялся за нож и угрожал женщине расправой. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Мамедов был арестован. Он пытался обжаловать приговор, но не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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