В Муравленко открыли новый памятник героям Отечества
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
В Муравленко (ЯНАО) торжественно открыли памятник героям Отечества. На открытии присутствовал губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщила мэр города Елена Молдован.
«Поистине историческое событие в нашем городе. Появляется новое место притяжения, место силы», — написала Елена Молдован в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщило о торжественном открытии памятника в Надыме, посвященного строителям города. Установка бронзового горельефа состоялась накануне Дня строителей. В Губкинском был открыт еще один монумент, посвященный генералу Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!