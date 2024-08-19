19 августа 2024

Памятник героям Отечества торжественно открыли на Ямале. Видео

Глава Ямала Артюхов открыл памятник героям Отечества в Муравленко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Муравленко открыли новый памятник героям Отечества
В Муравленко открыли новый памятник героям Отечества Фото:
новость из сюжета
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

В Муравленко (ЯНАО) торжественно открыли памятник героям Отечества. На открытии присутствовал губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщила мэр города Елена Молдован.

«Поистине историческое событие в нашем городе. Появляется новое место притяжения, место силы», — написала Елена Молдован в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщило о торжественном открытии памятника в Надыме, посвященного строителям города. Установка бронзового горельефа состоялась накануне Дня строителей. В Губкинском был открыт еще один монумент, посвященный генералу Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Муравленко (ЯНАО) торжественно открыли памятник героям Отечества. На открытии присутствовал губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщила мэр города Елена Молдован. «Поистине историческое событие в нашем городе. Появляется новое место притяжения, место силы», — написала Елена Молдован в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщило о торжественном открытии памятника в Надыме, посвященного строителям города. Установка бронзового горельефа состоялась накануне Дня строителей. В Губкинском был открыт еще один монумент, посвященный генералу Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...