19 августа 2024

Тюменцы начали бронировать туры на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость туров на новогодние праздники начинается от 300 тысяч рублей
Стоимость туров на новогодние праздники начинается от 300 тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени начали бронировать туры за границу на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.

«Бронь туров на новогодние праздники уже активно идет. В основном резервируют путевки в Таиланд и на Шри-Ланку», — сообщила Светлана Завьялова.

Турагент добавляет, что помимо популярных направлений тюменцы на праздники выбирают круизы. Стоимость путевок за границу в новогодние каникулы начинается от 300 тысяч рублей.

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Жители Тюмени начали бронировать туры за границу на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. «Бронь туров на новогодние праздники уже активно идет. В основном резервируют путевки в Таиланд и на Шри-Ланку», — сообщила Светлана Завьялова. Турагент добавляет, что помимо популярных направлений тюменцы на праздники выбирают круизы. Стоимость путевок за границу в новогодние каникулы начинается от 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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