Тюменцы начали бронировать туры на Новый год

Стоимость туров на новогодние праздники начинается от 300 тысяч рублей
Жители Тюмени начали бронировать туры за границу на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.
«Бронь туров на новогодние праздники уже активно идет. В основном резервируют путевки в Таиланд и на Шри-Ланку», — сообщила Светлана Завьялова.
Турагент добавляет, что помимо популярных направлений тюменцы на праздники выбирают круизы. Стоимость путевок за границу в новогодние каникулы начинается от 300 тысяч рублей.
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