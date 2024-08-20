В России предложили ограничить количество детей мигрантов в школах

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По данным ВШЭ, доля детей мигрантов в школах Центральной России составляет от семи до 16%, а в отдельных школах доходит до 50%
По данным ВШЭ, доля детей мигрантов в школах Центральной России составляет от семи до 16%, а в отдельных школах доходит до 50% Фото:

В российских школах предлагается установить лимит на количество детей мигрантов в классах, чтобы избежать этнических конфликтов. Такое предложение внесла депутат Госдумы РФ Яна Лантратова и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Никакого тестирования общеобразовательные учреждения перед приемом не проводят. Все вышеизложенные аспекты приводят к появлению проблемных ситуаций», — передает содержание предложения telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что многие из этих детей испытывают трудности с социокультурной адаптацией и изучением русского языка, что приводит к образованию этнических групп и конфликтам.

По данным Высшей школы экономики, в некоторых школах Центральной России доля детей мигрантов достигает 50%, что создает напряженность и нарушает учебный процесс. Парламентарии уверены, что рассредоточение детей мигрантов по различным учебным заведениям облегчит их интеграцию, поможет усвоить культурные особенности России и предотвратит формирование агрессивных этнических группировок среди школьников.

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, ограничивающий право трудовых мигрантов, не имеющих гражданства Российской Федерации, на въезд их семей в Россию. С данной инициативой выступили депутаты Государственной Думы от ЛДПР.

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В российских школах предлагается установить лимит на количество детей мигрантов в классах, чтобы избежать этнических конфликтов. Такое предложение внесла депутат Госдумы РФ Яна Лантратова и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «Никакого тестирования общеобразовательные учреждения перед приемом не проводят. Все вышеизложенные аспекты приводят к появлению проблемных ситуаций», — передает содержание предложения telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что многие из этих детей испытывают трудности с социокультурной адаптацией и изучением русского языка, что приводит к образованию этнических групп и конфликтам. По данным Высшей школы экономики, в некоторых школах Центральной России доля детей мигрантов достигает 50%, что создает напряженность и нарушает учебный процесс. Парламентарии уверены, что рассредоточение детей мигрантов по различным учебным заведениям облегчит их интеграцию, поможет усвоить культурные особенности России и предотвратит формирование агрессивных этнических группировок среди школьников. Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, ограничивающий право трудовых мигрантов, не имеющих гражданства Российской Федерации, на въезд их семей в Россию. С данной инициативой выступили депутаты Государственной Думы от ЛДПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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