В России предложили ограничить количество детей мигрантов в школах

В российских школах предлагается установить лимит на количество детей мигрантов в классах, чтобы избежать этнических конфликтов. Такое предложение внесла депутат Госдумы РФ Яна Лантратова и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Никакого тестирования общеобразовательные учреждения перед приемом не проводят. Все вышеизложенные аспекты приводят к появлению проблемных ситуаций», — передает содержание предложения telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что многие из этих детей испытывают трудности с социокультурной адаптацией и изучением русского языка, что приводит к образованию этнических групп и конфликтам.
По данным Высшей школы экономики, в некоторых школах Центральной России доля детей мигрантов достигает 50%, что создает напряженность и нарушает учебный процесс. Парламентарии уверены, что рассредоточение детей мигрантов по различным учебным заведениям облегчит их интеграцию, поможет усвоить культурные особенности России и предотвратит формирование агрессивных этнических группировок среди школьников.
Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, ограничивающий право трудовых мигрантов, не имеющих гражданства Российской Федерации, на въезд их семей в Россию. С данной инициативой выступили депутаты Государственной Думы от ЛДПР.
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