В Челябинске за лето комнаты подешевели на 60%. Инфографика

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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
На данный момент минимальная стоимость комнат в городе составляет 360 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с 6 июня по 15 августа цены на комнаты снизились на 59,9%. На данный подобная недвижимость в среднем продается по 839 тысяч за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 6 июня по 15 августа 2024 года стоимость комнат без посредников снизилась на 60%. На данный момент в цена за комнаты составляет 839 тысяч за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Как отмечается в исследовании, минимальная стоимость комнат в Челябинске составляет 360 тысяч рублей, а максимальная 1 млн 350 тысяч рублей за объект. При этом за год комнаты в Челябинске стали стоить на 121 тысячу рублей дороже.

Сейчас квартиры продаются по 839 тысяч рублей за объект
Сейчас квартиры продаются по 839 тысяч рублей за объект

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В Челябинске с 6 июня по 15 августа цены на комнаты снизились на 59,9%. На данный подобная недвижимость в среднем продается по 839 тысяч за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 6 июня по 15 августа 2024 года стоимость комнат без посредников снизилась на 60%. На данный момент в цена за комнаты составляет 839 тысяч за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. Как отмечается в исследовании, минимальная стоимость комнат в Челябинске составляет 360 тысяч рублей, а максимальная 1 млн 350 тысяч рублей за объект. При этом за год комнаты в Челябинске стали стоить на 121 тысячу рублей дороже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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