В Челябинске за лето комнаты подешевели на 60%. Инфографика

20 августа 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

На данный момент минимальная стоимость комнат в городе составляет 360 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с 6 июня по 15 августа цены на комнаты снизились на 59,9%. На данный подобная недвижимость в среднем продается по 839 тысяч за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 6 июня по 15 августа 2024 года стоимость комнат без посредников снизилась на 60%. На данный момент в цена за комнаты составляет 839 тысяч за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. Как отмечается в исследовании, минимальная стоимость комнат в Челябинске составляет 360 тысяч рублей, а максимальная 1 млн 350 тысяч рублей за объект. При этом за год комнаты в Челябинске стали стоить на 121 тысячу рублей дороже. Сейчас квартиры продаются по 839 тысяч рублей за объект Инфографика: сайт Restate Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 6 июня по 15 августа цены на комнаты снизились на 59,9%. На данный подобная недвижимость в среднем продается по 839 тысяч за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 6 июня по 15 августа 2024 года стоимость комнат без посредников снизилась на 60%. На данный момент в цена за комнаты составляет 839 тысяч за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. Как отмечается в исследовании, минимальная стоимость комнат в Челябинске составляет 360 тысяч рублей, а максимальная 1 млн 350 тысяч рублей за объект. При этом за год комнаты в Челябинске стали стоить на 121 тысячу рублей дороже.