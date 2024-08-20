В Челябинске с 6 июня по 15 августа цены на комнаты снизились на 59,9%. На данный подобная недвижимость в среднем продается по 839 тысяч за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 6 июня по 15 августа 2024 года стоимость комнат без посредников снизилась на 60%. На данный момент в цена за комнаты составляет 839 тысяч за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Как отмечается в исследовании, минимальная стоимость комнат в Челябинске составляет 360 тысяч рублей, а максимальная 1 млн 350 тысяч рублей за объект. При этом за год комнаты в Челябинске стали стоить на 121 тысячу рублей дороже.
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