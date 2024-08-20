Эндокринолог предупредила о «здоровых продуктах», мешающих похудеть

Врач Хайкина: на полках полезного питания есть продукты, мешающие похудеть

20 августа 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

При похудении рекомендуется заменить сухофрукты, содержащие много сахара, на свежие фрукты, заявила Дарья Хайкина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Некоторые продукты, стоящие на полках магазинов в разделе «правильное питание», могут мешать процессу похудения из-за обилия сахара и консервантов. Об этом сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. «К большому сожалению, вокруг правильного питания огромное количество мифов, на которые попадаются люди, стремящиеся похудеть. Помните, что здоровое питание — это не только исключение явных вредностей, но и внимательное отношение к скрытым „врагам“, которые стоят на полке правильного питания», — рассказала Хайкина в разговоре с Life.ru. По словам врача, фруктовые соки и смузи содержат много сахара (в том числе и добавленного) и лишены клетчатки. Именно поэтому во время похудения соки и смузи из фруктов стоит исключить из своего рациона. Кроме того, сухофрукты также содержат много сахара. Хайкина рекомендует заменить их на свежие фрукты. Также при похудении стоит отказаться от рисовых хлебцев. В организме они быстро расщепляются и превращаются в глюкозу, которая может вызвать быстрое возращение голода. В таком случае человек может переесть. Помимо этого, вредными являются и злаковые батончики, потому что они содержат сиропы, сахар и консерванты. Заменить их можно на собственноручно приготовленные батончики из овсянки, орехов и сухофруктов. И последним вредным при похудении продуктом стали соусы и заправки. Они содержат много скрытых калорий, сахара, консервантов. Вместо них можно приготовить домашние заправки из йогурта, оливкового масла, лимонного сока и зелени, заключила эндокринолог. Ранее были раскрыты способы похудения лежа. Так, дыхательные практики в горизонтальном положении и качественный сон способствуют снижению веса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые продукты, стоящие на полках магазинов в разделе «правильное питание», могут мешать процессу похудения из-за обилия сахара и консервантов. Об этом сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. «К большому сожалению, вокруг правильного питания огромное количество мифов, на которые попадаются люди, стремящиеся похудеть. Помните, что здоровое питание — это не только исключение явных вредностей, но и внимательное отношение к скрытым „врагам“, которые стоят на полке правильного питания», — рассказала Хайкина в разговоре с Life.ru. По словам врача, фруктовые соки и смузи содержат много сахара (в том числе и добавленного) и лишены клетчатки. Именно поэтому во время похудения соки и смузи из фруктов стоит исключить из своего рациона. Кроме того, сухофрукты также содержат много сахара. Хайкина рекомендует заменить их на свежие фрукты. Также при похудении стоит отказаться от рисовых хлебцев. В организме они быстро расщепляются и превращаются в глюкозу, которая может вызвать быстрое возращение голода. В таком случае человек может переесть. Помимо этого, вредными являются и злаковые батончики, потому что они содержат сиропы, сахар и консерванты. Заменить их можно на собственноручно приготовленные батончики из овсянки, орехов и сухофруктов. И последним вредным при похудении продуктом стали соусы и заправки. Они содержат много скрытых калорий, сахара, консервантов. Вместо них можно приготовить домашние заправки из йогурта, оливкового масла, лимонного сока и зелени, заключила эндокринолог. Ранее были раскрыты способы похудения лежа. Так, дыхательные практики в горизонтальном положении и качественный сон способствуют снижению веса.