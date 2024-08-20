ВС РФ применили против ВСУ новое оружие под Курском

20 августа 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

В России разработали новый тип FPV-дронов, которые уже применили против ВСУ (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Он управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов, сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Украинцы жалуются, что российские войска начали применять новый тип FPV-дронов. Он управляется без всяких ретрансляторов и беспроводной связи, уязвимой к комплексам постановки помех, а по старинке — по проводу. <…> Засечь пункт управления дроном с помощью радиотехнической разведки невозможно, потому что нет никакого радиосигнала», — пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на слова Виктора Литовкина. Дрон был разработан в Великом Новгороде и получил название «Князь Вандал Новгородский». Сейчас его уже активно тестируют на бронетехнике и бойцах ВСУ в Курской области. При этом украинские РЭБ против нового российского дрона бессильны. Однако новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Он управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов, сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Украинцы жалуются, что российские войска начали применять новый тип FPV-дронов. Он управляется без всяких ретрансляторов и беспроводной связи, уязвимой к комплексам постановки помех, а по старинке — по проводу. <…> Засечь пункт управления дроном с помощью радиотехнической разведки невозможно, потому что нет никакого радиосигнала», — пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на слова Виктора Литовкина. Дрон был разработан в Великом Новгороде и получил название «Князь Вандал Новгородский». Сейчас его уже активно тестируют на бронетехнике и бойцах ВСУ в Курской области. При этом украинские РЭБ против нового российского дрона бессильны. Однако новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета.