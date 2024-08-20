ВС РФ применили против ВСУ новое оружие под Курском

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Трофейная техника. Верхняя Пышма, fpv дрон, дрон-камикадзе
В России разработали новый тип FPV-дронов, которые уже применили против ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Он управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов, сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Украинцы жалуются, что российские войска начали применять новый тип FPV-дронов. Он управляется без всяких ретрансляторов и беспроводной связи, уязвимой к комплексам постановки помех, а по старинке — по проводу. <…> Засечь пункт управления дроном с помощью радиотехнической разведки невозможно, потому что нет никакого радиосигнала», — пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на слова Виктора Литовкина.

Дрон был разработан в Великом Новгороде и получил название «Князь Вандал Новгородский». Сейчас его уже активно тестируют на бронетехнике и бойцах ВСУ в Курской области. При этом украинские РЭБ против нового российского дрона бессильны. Однако новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета.

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В Курской области российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Он управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов, сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Украинцы жалуются, что российские войска начали применять новый тип FPV-дронов. Он управляется без всяких ретрансляторов и беспроводной связи, уязвимой к комплексам постановки помех, а по старинке — по проводу. <…> Засечь пункт управления дроном с помощью радиотехнической разведки невозможно, потому что нет никакого радиосигнала», — пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на слова Виктора Литовкина. Дрон был разработан в Великом Новгороде и получил название «Князь Вандал Новгородский». Сейчас его уже активно тестируют на бронетехнике и бойцах ВСУ в Курской области. При этом украинские РЭБ против нового российского дрона бессильны. Однако новый тип FPV-дронов дороже, у него проще траектория движения и меньше дальность полета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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