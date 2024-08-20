Челябинские спасатели достали юную альпинистку, упавшую в Изумрудный карьер

В Челябинске на Изумрудном карьере семилетняя альпинистка во время тренировки свалилась на камни с двухметровой высоты. Девочку с травмами доставили в больницу, сообщили 20 августа в управлении безопасности жизнедеятельности (УБЖ).
«Во время занятий альпинизмом семилетняя девочка упала на камни с двухметровой высоты. Для оказания помощи пострадавшей на место срочно прибыли сотрудники Челябинской городской спасательной службы. Они спустились с крутого берега карьера, наложили пострадавшей шины и воротник Шанца», — уточнили в группе УБЖ в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве сообщили, что на берег спортсменку подняли с помощью носилок и альпинистского снаряжения. Далее с подозрениями на перелом позвоночника и ушибами ее госпитализировали в больницу на карете скорой помощи.
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