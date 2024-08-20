Путин впервые с 2011 года посетил Чечню. Фоторепортаж

Путин в Чечне назвал себя защищающим Россию пехотинцем наряду с остальными

21 августа 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Путин во время посещения университета спецназа в Чечне Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа в рамках своего рабочего визита по Северному Кавказу. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Во время визита чеченский лидер назвал себя «пехотинцем» президента РФ. В ответ Путин заявил, что сам является таким же пехотинцем, как и все остальные. Это первый приезд Путина в Чечню с декабря 2011 года, когда он находился на посту премьер-министра РФ. Самые яркие кадры визита — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа в рамках своего рабочего визита по Северному Кавказу. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Во время визита чеченский лидер назвал себя «пехотинцем» президента РФ. В ответ Путин заявил, что сам является таким же пехотинцем, как и все остальные. Это первый приезд Путина в Чечню с декабря 2011 года, когда он находился на посту премьер-министра РФ. Самые яркие кадры визита — в фоторепортаже URA.RU.