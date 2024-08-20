Путин во время посещения университета спецназа в Чечне
Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа в рамках своего рабочего визита по Северному Кавказу. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров.
Во время визита чеченский лидер назвал себя «пехотинцем» президента РФ. В ответ Путин заявил, что сам является таким же пехотинцем, как и все остальные.
Это первый приезд Путина в Чечню с декабря 2011 года, когда он находился на посту премьер-министра РФ. Самые яркие кадры визита — в фоторепортаже URA.RU.
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