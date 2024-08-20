20 августа 2024

Путин впервые с 2011 года посетил Чечню. Фоторепортаж

Путин в Чечне назвал себя защищающим Россию пехотинцем наряду с остальными
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин во время посещения университета спецназа в Чечне Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа в рамках своего рабочего визита по Северному Кавказу. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Во время визита чеченский лидер назвал себя «пехотинцем» президента РФ. В ответ Путин заявил, что сам является таким же пехотинцем, как и все остальные.

Это первый приезд Путина в Чечню с декабря 2011 года, когда он находился на посту премьер-министра РФ. Самые яркие кадры визита — в фоторепортаже URA.RU.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа в рамках своего рабочего визита по Северному Кавказу. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Во время визита чеченский лидер назвал себя «пехотинцем» президента РФ. В ответ Путин заявил, что сам является таким же пехотинцем, как и все остальные. Это первый приезд Путина в Чечню с декабря 2011 года, когда он находился на посту премьер-министра РФ. Самые яркие кадры визита — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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