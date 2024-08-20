Свердловские тренеры не хотят работать с детьми из-за давления родителей

В Свердловской области спортивные тренеры не хотят работать в детских секциях из-за давления родителей. Иногда бабушки и мамы юных спортсменов комментируют занятия своих детей, что отталкивает от преподавания. Об этом заявил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма РФ Юрий Крюченков.
«Больше конфликтов сейчас не между ребятишками и тренерами, а между родителями ребятишек и тренерами… Откуда родители взяли эту фигню — насмотрелись на парижскую Олимпиаду? Насмотрелись на гей-парады*?» — заявил Крюченков в эфире ОТВ.
Он отметил, что сейчас тренер задается вопросом, за какое место можно взять ребенка во время обучения плаванию, чтобы это не восприняли как домогательства. Крюченков также подчеркнул, что отцы и дедушки обычно более спокойны к тренировкам, а мамы и бабушки могут реагировать неподобающе.
По его словам, на сегодняшний день в регионе вакантны около 400 тренерских мест при средней зарплате 60-70 тысяч рублей. Однако Крюченков подчеркнул, что оплата труда тренеров должна быть значительно выше — на уровне 90 тысяч рублей.
*Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено
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