20 августа 2024

Свердловские тренеры не хотят работать с детьми из-за давления родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Крюченкова, некоторые тренеры боятся заниматься с детьми
По словам Крюченкова, некоторые тренеры боятся заниматься с детьми Фото:

В Свердловской области спортивные тренеры не хотят работать в детских секциях из-за давления родителей. Иногда бабушки и мамы юных спортсменов комментируют занятия своих детей, что отталкивает от преподавания. Об этом заявил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма РФ Юрий Крюченков.

«Больше конфликтов сейчас не между ребятишками и тренерами, а между родителями ребятишек и тренерами… Откуда родители взяли эту фигню — насмотрелись на парижскую Олимпиаду? Насмотрелись на гей-парады*?» — заявил Крюченков в эфире ОТВ.

Он отметил, что сейчас тренер задается вопросом, за какое место можно взять ребенка во время обучения плаванию, чтобы это не восприняли как домогательства. Крюченков также подчеркнул, что отцы и дедушки обычно более спокойны к тренировкам, а мамы и бабушки могут реагировать неподобающе.

По его словам, на сегодняшний день в регионе вакантны около 400 тренерских мест при средней зарплате 60-70 тысяч рублей. Однако Крюченков подчеркнул, что оплата труда тренеров должна быть значительно выше — на уровне 90 тысяч рублей.

*Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено

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В Свердловской области спортивные тренеры не хотят работать в детских секциях из-за давления родителей. Иногда бабушки и мамы юных спортсменов комментируют занятия своих детей, что отталкивает от преподавания. Об этом заявил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма РФ Юрий Крюченков. «Больше конфликтов сейчас не между ребятишками и тренерами, а между родителями ребятишек и тренерами… Откуда родители взяли эту фигню — насмотрелись на парижскую Олимпиаду? Насмотрелись на гей-парады*?» — заявил Крюченков в эфире ОТВ. Он отметил, что сейчас тренер задается вопросом, за какое место можно взять ребенка во время обучения плаванию, чтобы это не восприняли как домогательства. Крюченков также подчеркнул, что отцы и дедушки обычно более спокойны к тренировкам, а мамы и бабушки могут реагировать неподобающе. По его словам, на сегодняшний день в регионе вакантны около 400 тренерских мест при средней зарплате 60-70 тысяч рублей. Однако Крюченков подчеркнул, что оплата труда тренеров должна быть значительно выше — на уровне 90 тысяч рублей. *Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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