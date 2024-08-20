20 августа 2024

Страны Африки обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны Африки обеспокоены терроризмом на своей территории
Страны Африки обеспокоены терроризмом на своей территории Фото:

Три африканские страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины. Причиной стала поддержка Киевом терроризма в регионе Сахель, как указано в совместном письме министров иностранных дел этих стран.

«Министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями. Призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель», — говорится в письме, содержание которого приводит РИА Новости.

По сообщениям французских СМИ, террористы из малийского альянса проходили обучение на Украине. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявляла, что Киев пытается открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Мали и Нигер уже разорвали дипломатические отношения с Украиной на фоне этих обвинений.

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Три африканские страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины. Причиной стала поддержка Киевом терроризма в регионе Сахель, как указано в совместном письме министров иностранных дел этих стран. «Министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями. Призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель», — говорится в письме, содержание которого приводит РИА Новости. По сообщениям французских СМИ, террористы из малийского альянса проходили обучение на Украине. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявляла, что Киев пытается открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Мали и Нигер уже разорвали дипломатические отношения с Украиной на фоне этих обвинений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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