В мире Министр обороны Мали приедет в РФ после разрыва отношений с Киевом 09 августа 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Глава минобороны Мали Садио Камара приедет в Россию на форум «Армия» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министр обороны Мали Садио Камара прибудет в Россию для участия в форуме «Армия» в середине августа. Об этом сообщает посольство Мали в России. Ранее Мали разорвала отношения с Киевом. «Да, он примет участие», — сказали в посольстве, передает РИА Новости. Совместно с министром обороны Мали форум посетит и министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали. Ранее правительство Мали объявило о разрыве отношений с Украиной. Такое решение они приняли из-за предполагаемой поддержки малийских террористов со стороны Киева, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр обороны Мали Садио Камара прибудет в Россию для участия в форуме «Армия» в середине августа. Об этом сообщает посольство Мали в России. Ранее Мали разорвала отношения с Киевом. «Да, он примет участие», — сказали в посольстве, передает РИА Новости. Совместно с министром обороны Мали форум посетит и министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали. Ранее правительство Мали объявило о разрыве отношений с Украиной. Такое решение они приняли из-за предполагаемой поддержки малийских террористов со стороны Киева, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям