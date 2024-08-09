Министр обороны Мали приедет в РФ после разрыва отношений с Киевом

Глава минобороны Мали Садио Камара приедет в Россию на форум «Армия»
Министр обороны Мали Садио Камара прибудет в Россию для участия в форуме «Армия» в середине августа. Об этом сообщает посольство Мали в России. Ранее Мали разорвала отношения с Киевом.
«Да, он примет участие», — сказали в посольстве, передает РИА Новости. Совместно с министром обороны Мали форум посетит и министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали.
Ранее правительство Мали объявило о разрыве отношений с Украиной. Такое решение они приняли из-за предполагаемой поддержки малийских террористов со стороны Киева, сообщает RT.
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