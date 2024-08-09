Министр обороны Мали приедет в РФ после разрыва отношений с Киевом

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Форум армия России. Московская область, forum army, форум армия
Глава минобороны Мали Садио Камара приедет в Россию на форум «Армия» Фото:

Министр обороны Мали Садио Камара прибудет в Россию для участия в форуме «Армия» в середине августа. Об этом сообщает посольство Мали в России. Ранее Мали разорвала отношения с Киевом.

«Да, он примет участие», — сказали в посольстве, передает РИА Новости. Совместно с министром обороны Мали форум посетит и министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

Ранее правительство Мали объявило о разрыве отношений с Украиной. Такое решение они приняли из-за предполагаемой поддержки малийских террористов со стороны Киева, сообщает RT.

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Министр обороны Мали Садио Камара прибудет в Россию для участия в форуме «Армия» в середине августа. Об этом сообщает посольство Мали в России. Ранее Мали разорвала отношения с Киевом. «Да, он примет участие», — сказали в посольстве, передает РИА Новости. Совместно с министром обороны Мали форум посетит и министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали. Ранее правительство Мали объявило о разрыве отношений с Украиной. Такое решение они приняли из-за предполагаемой поддержки малийских террористов со стороны Киева, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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