20 августа 2024

В ХМАО на пешеходном переходе сбили ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора
По словам очевидцев, девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) на пешеходном переходе сбили девочку. Об этом стало известно в социальных сетях. 

«В Нефтеюганске на пересечении Нефтяников и Петухова сбили девочку. Госпитализирована», — написали в telegram-канале. По словам очевидцев, девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД РФ по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ на него ожидается.

ДТП случилось на пересечении улиц Нефтянников и Петухова
ДТП случилось на пересечении улиц Нефтянников и Петухова
Фото:

Это уже второе ДТП за сутки с участием ребенка в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что женщина на автомобиле Changan сбила ребенка на пешеходном переходе в Нефтеюганске. Несовершеннолетний мальчик скончался на месте. 

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В Нефтеюганске (ХМАО) на пешеходном переходе сбили девочку. Об этом стало известно в социальных сетях.  «В Нефтеюганске на пересечении Нефтяников и Петухова сбили девочку. Госпитализирована», — написали в telegram-канале. По словам очевидцев, девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД РФ по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ на него ожидается. Это уже второе ДТП за сутки с участием ребенка в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что женщина на автомобиле Changan сбила ребенка на пешеходном переходе в Нефтеюганске. Несовершеннолетний мальчик скончался на месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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