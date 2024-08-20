В Нефтеюганске (ХМАО) на пешеходном переходе сбили девочку. Об этом стало известно в социальных сетях.
«В Нефтеюганске на пересечении Нефтяников и Петухова сбили девочку. Госпитализирована», — написали в telegram-канале. По словам очевидцев, девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД РФ по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ на него ожидается.
Это уже второе ДТП за сутки с участием ребенка в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что женщина на автомобиле Changan сбила ребенка на пешеходном переходе в Нефтеюганске. Несовершеннолетний мальчик скончался на месте.
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