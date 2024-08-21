Самая масштабная атака беспилотников ВСУ по Москве: что известно к этому часу

Собянин: ВСУ атаковали Москву 10 беспилотниками, все они были сбиты

21 августа 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Киев пытался нанести удар беспилотниками по Москве Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все они были сбиты средствами ПВО. Он также отметил, что за все время это событие является одной из самых масштабных атак по региону. Что известно к этому часу об ударах ВСУ по Москве — в материале URA.RU. Первые три атаки ВСУ были отражены в городском округе Подольск. По предварительной информации от Собянина, пострадавших или разрушений не обнаружено. На место также были отправлены экстренные службы, они провели мероприятия для обеспечения безопасности граждан и устранили возможные последствия инцидента.

Место уничтожения последующих БПЛА не было уточнено Сергеем Собяниным. В результате падения обломков также не обнаружено каких-либо повреждений инфраструктуры или раненных среди местных жителей. Мэр сообщил в telegram-канале , что над регионом в общей сложности было сбито 10 вражеских дронов.

Собянин назвал ночную атаку ВСУ одной из самых масштабных в регионе с начала украинского конфликта. Ситуацию продолжают держать на контроле спецслужбы и московские власти. Прошлые масштабные атаки украинской армии прошли в 2023 году. Так, деловой центр «Москва-сити» несколько раз подвергалась нападению. В июле БПЛА попал в башню центра, в результате чего повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Однако жертв или пострадавших не было обнаружено. Следующая атака на деловой центр была совершена 23 августа. Тогда ВСУ выпустили три дрона, один из них попал в строящееся здание. Кроме того, Украина совершала атаку двумя беспилотниками и на Кремль в мае 2023 года. Спецслужбы и военные предприняли необходимые меры для отражения атаки, использовав системы радиолокационной борьбы. В Кремле подчеркнули, что инцидент не привел к жертвам или материальному ущербу. Также было выпущено заявление о расценке случившегося как покушения на президента РФ Владимира Путина. Страна сообщила о праве принять ответные меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все они были сбиты средствами ПВО. Он также отметил, что за все время это событие является одной из самых масштабных атак по региону. Что известно к этому часу об ударах ВСУ по Москве — в материале URA.RU. Первые три атаки ВСУ были отражены в городском округе Подольск. По предварительной информации от Собянина, пострадавших или разрушений не обнаружено. На место также были отправлены экстренные службы, они провели мероприятия для обеспечения безопасности граждан и устранили возможные последствия инцидента. Место уничтожения последующих БПЛА не было уточнено Сергеем Собяниным. В результате падения обломков также не обнаружено каких-либо повреждений инфраструктуры или раненных среди местных жителей. Мэр сообщил в telegram-канале, что над регионом в общей сложности было сбито 10 вражеских дронов. Собянин назвал ночную атаку ВСУ одной из самых масштабных в регионе с начала украинского конфликта. Ситуацию продолжают держать на контроле спецслужбы и московские власти. Прошлые масштабные атаки украинской армии прошли в 2023 году. Так, деловой центр «Москва-сити» несколько раз подвергалась нападению. В июле БПЛА попал в башню центра, в результате чего повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Однако жертв или пострадавших не было обнаружено. Следующая атака на деловой центр была совершена 23 августа. Тогда ВСУ выпустили три дрона, один из них попал в строящееся здание. Кроме того, Украина совершала атаку двумя беспилотниками и на Кремль в мае 2023 года. Спецслужбы и военные предприняли необходимые меры для отражения атаки, использовав системы радиолокационной борьбы. В Кремле подчеркнули, что инцидент не привел к жертвам или материальному ущербу. Также было выпущено заявление о расценке случившегося как покушения на президента РФ Владимира Путина. Страна сообщила о праве принять ответные меры.