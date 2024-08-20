20 августа 2024

На жительницу ХМАО, сбившую ребенка насмерть, завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело на жительницу ХМАО, сбившую ребенка насмерть
© Служба новостей «URA.RU»
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На жительницу Нефтеюганска, которая сбила ребенка, завели уголовное дело
На жительницу Нефтеюганска, которая сбила ребенка, завели уголовное дело Фото:

Полиция Нефтеюганска (ХМАО) возбудила уголовное дело в отношении автолюбительницы, которая насмерть сбила 8-летнего мальчика. Окружная полиция сообщила, что в настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

«В отношении 62-летней женщины Следственным отделом ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. На время расследования уголовного дела она будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил telegram-канал полиции ХМАО.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Предварительные результаты расследования показали, что в момент ДТП женщина была трезва, состояние опьянения не установлено. 

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске женщина за рулем автомобиля Changan сбила ребенка 2016 года рождения, который ехал на электросамокате. Он полученных травм несовершеннолетний скончался на месте

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Полиция Нефтеюганска (ХМАО) возбудила уголовное дело в отношении автолюбительницы, которая насмерть сбила 8-летнего мальчика. Окружная полиция сообщила, что в настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. «В отношении 62-летней женщины Следственным отделом ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. На время расследования уголовного дела она будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил telegram-канал полиции ХМАО. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Предварительные результаты расследования показали, что в момент ДТП женщина была трезва, состояние опьянения не установлено.  Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске женщина за рулем автомобиля Changan сбила ребенка 2016 года рождения, который ехал на электросамокате. Он полученных травм несовершеннолетний скончался на месте
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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