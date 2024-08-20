На жительницу ХМАО, сбившую ребенка насмерть, завели уголовное дело

Полиция Нефтеюганска (ХМАО) возбудила уголовное дело в отношении автолюбительницы, которая насмерть сбила 8-летнего мальчика. Окружная полиция сообщила, что в настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.
«В отношении 62-летней женщины Следственным отделом ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. На время расследования уголовного дела она будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил telegram-канал полиции ХМАО.
Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Предварительные результаты расследования показали, что в момент ДТП женщина была трезва, состояние опьянения не установлено.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске женщина за рулем автомобиля Changan сбила ребенка 2016 года рождения, который ехал на электросамокате. Он полученных травм несовершеннолетний скончался на месте
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!