В Галициново Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения украинских боевиков неонацистского формирования «Кракен». В частности, удар пришелся по складу, где хранились ракеты, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки „Кракен“… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Удар ВС РФ нанесли, предположительно, по складу с ракетами. Координатор николаевского подполья добавил, что в Галициново весной были завезены ракеты, похожие на американские ATACMS.
Ранее Сергей Лебедев сообщал, что после прилета ракет в Одесской области в селе Визирка взорвались склады. Туда доставляли военные грузы для армии Украины, пишет «Национальная служба новостей».
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