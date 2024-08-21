Подполье: ВС РФ ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

21 августа 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

ВС России ударили по месту дислокации «Кракен», там же находился склад с ракетами, заявил Сергей Лебедев Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Галициново Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения украинских боевиков неонацистского формирования «Кракен». В частности, удар пришелся по складу, где хранились ракеты, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки „Кракен“… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Удар ВС РФ нанесли, предположительно, по складу с ракетами. Координатор николаевского подполья добавил, что в Галициново весной были завезены ракеты, похожие на американские ATACMS. Ранее Сергей Лебедев сообщал, что после прилета ракет в Одесской области в селе Визирка взорвались склады. Туда доставляли военные грузы для армии Украины, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Галициново Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения украинских боевиков неонацистского формирования «Кракен». В частности, удар пришелся по складу, где хранились ракеты, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки „Кракен“… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Удар ВС РФ нанесли, предположительно, по складу с ракетами. Координатор николаевского подполья добавил, что в Галициново весной были завезены ракеты, похожие на американские ATACMS. Ранее Сергей Лебедев сообщал, что после прилета ракет в Одесской области в селе Визирка взорвались склады. Туда доставляли военные грузы для армии Украины, пишет «Национальная служба новостей».