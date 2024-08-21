Подполье: ВС РФ ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд,  stock, кассетный
ВС России ударили по месту дислокации «Кракен», там же находился склад с ракетами, заявил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Галициново Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения украинских боевиков неонацистского формирования «Кракен». В частности, удар пришелся по складу, где хранились ракеты, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки „Кракен“… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.

Удар ВС РФ нанесли, предположительно, по складу с ракетами. Координатор николаевского подполья добавил, что в Галициново весной были завезены ракеты, похожие на американские ATACMS.

Ранее Сергей Лебедев сообщал, что после прилета ракет в Одесской области в селе Визирка взорвались склады. Туда доставляли военные грузы для армии Украины, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Галициново Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения украинских боевиков неонацистского формирования «Кракен». В частности, удар пришелся по складу, где хранились ракеты, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки „Кракен“… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Удар ВС РФ нанесли, предположительно, по складу с ракетами. Координатор николаевского подполья добавил, что в Галициново весной были завезены ракеты, похожие на американские ATACMS. Ранее Сергей Лебедев сообщал, что после прилета ракет в Одесской области в селе Визирка взорвались склады. Туда доставляли военные грузы для армии Украины, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...