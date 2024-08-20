Прокуратура ищет подозрительный самолет, который кружил над «Уралвагонзаводом»

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на подозрительный самолет, круживший над «Уралвагонзаводом». Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях.
«По данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», — заявили в пресс-службе.
Загадочный самолет, который летал над оборонным предприятием, заметили 20 августа. По словам очевидцев, он наворачивал круги над заводом. Кому принадлежит воздушное судно — неизвестно.
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