Прокуратура ищет подозрительный самолет, который кружил над «Уралвагонзаводом»

21 августа 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Очевидцы говорят, что уже видели этот же самолет пару дней назад (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на подозрительный самолет, круживший над «Уралвагонзаводом». Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях. «По данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», — заявили в пресс-службе. Загадочный самолет, который летал над оборонным предприятием, заметили 20 августа. По словам очевидцев, он наворачивал круги над заводом. Кому принадлежит воздушное судно — неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на подозрительный самолет, круживший над «Уралвагонзаводом». Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях. «По данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», — заявили в пресс-службе. Загадочный самолет, который летал над оборонным предприятием, заметили 20 августа. По словам очевидцев, он наворачивал круги над заводом. Кому принадлежит воздушное судно — неизвестно.