20 августа 2024

Прокуратура ищет подозрительный самолет, который кружил над «Уралвагонзаводом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиация России. Пермь , авиация, самолет
Очевидцы говорят, что уже видели этот же самолет пару дней назад (архивное фото) Фото:

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на подозрительный самолет, круживший над «Уралвагонзаводом». Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях.

«По данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», — заявили в пресс-службе.

Загадочный самолет, который летал над оборонным предприятием, заметили 20 августа. По словам очевидцев, он наворачивал круги над заводом. Кому принадлежит воздушное судно — неизвестно.

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Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на подозрительный самолет, круживший над «Уралвагонзаводом». Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях. «По данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», — заявили в пресс-службе. Загадочный самолет, который летал над оборонным предприятием, заметили 20 августа. По словам очевидцев, он наворачивал круги над заводом. Кому принадлежит воздушное судно — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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