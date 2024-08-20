20 августа 2024

Сборные России, Венесуэлы и Колумбии по баскетболу поборются за Кубок в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми состоится международный турнир по баскетболу — Кубок Дружбы. За приз будут бороться сборные России, Венесуэлы и Колумбии. Пермская команда «Парма» выступит вне зачета, рассказали URA.RU в минспорта Пермского края.

«Сборная команда России примет участие в международном турнире Fonbet Кубок Дружбы. Он пройдет в Перми с 21 по 25 августа. В нем примут участие национальные команды России, Венесуэлы и Колумбии, а также БК „Парма“, который выступит вне зачета», — говорится в сообщении.

Кубок Дружбы пройдет в два этапа. 21,22 и 23 августа команды сыграют между собой по круговой системе. Финалисты определяться по итогам набранных очков. Игра за третье место и финал состоятся 25 августа.

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В Перми состоится международный турнир по баскетболу — Кубок Дружбы. За приз будут бороться сборные России, Венесуэлы и Колумбии. Пермская команда «Парма» выступит вне зачета, рассказали URA.RU в минспорта Пермского края. «Сборная команда России примет участие в международном турнире Fonbet Кубок Дружбы. Он пройдет в Перми с 21 по 25 августа. В нем примут участие национальные команды России, Венесуэлы и Колумбии, а также БК „Парма“, который выступит вне зачета», — говорится в сообщении. Кубок Дружбы пройдет в два этапа. 21,22 и 23 августа команды сыграют между собой по круговой системе. Финалисты определяться по итогам набранных очков. Игра за третье место и финал состоятся 25 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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