Сборные России, Венесуэлы и Колумбии по баскетболу поборются за Кубок в Перми

В Перми состоится международный турнир по баскетболу — Кубок Дружбы. За приз будут бороться сборные России, Венесуэлы и Колумбии. Пермская команда «Парма» выступит вне зачета, рассказали URA.RU в минспорта Пермского края.
«Сборная команда России примет участие в международном турнире Fonbet Кубок Дружбы. Он пройдет в Перми с 21 по 25 августа. В нем примут участие национальные команды России, Венесуэлы и Колумбии, а также БК „Парма“, который выступит вне зачета», — говорится в сообщении.
Кубок Дружбы пройдет в два этапа. 21,22 и 23 августа команды сыграют между собой по круговой системе. Финалисты определяться по итогам набранных очков. Игра за третье место и финал состоятся 25 августа.
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