Семья из Свердловской области нашла в лесу два белых трюфеля — этот гриб считается одним из самых ценных деликатесов. Фотографиями удивительных находок, которые были сделаны неподалеку от поселка Билимбай, счастливцы поделились в соцсетях.
«Это два разных фото, два гриба. Ходили искали маслята, мама нашла под бугорком [трюфель], а спустя несколько дней я снова туда же сходила и нашла второй. После затяжных дождей осаживается почва, высокий слой мха опадает, и они бывают, видимо, не так глубоко. Пахнут, как и описывают, немного погребом, подвалом, отчасти есть аромат шампиньона. Вкус сладковатый, пряный, мне понравился, хочется смаковать», — написала Светлана Радионова в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».
На снимках видны два гриба, которые знатоки определили как белый трюфель. «Поздравляю с находкой», «Круто, обалдеть», — высказались пользователи. Некоторые отнеслись к находке скептически: «На трюфель похож. А так, кто его знает. Может, грибной уродец», — высказалась одна из участниц группы.
Choiromyces meandriformis — белый трюфель — считается самым дорогим и вкусным грибом в мире. Он не подлежит термической обработке и используется только в сыром виде. Белый трюфель добавляют в изысканные блюда, например, фуа-гра. В отличие от черного трюфеля белый хуже поддается культивированию, поэтому и цена его выше: от 585 000 рублей за килограмм. Известен случай, когда за деликатес весом 500 граммов миллиардер из Гонконга Стэнли Хо отдал 330 000 долларов (около 27 млн рублей).
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Семья из Свердловской области нашла в лесу два белых трюфеля — этот гриб считается одним из самых ценных деликатесов. Фотографиями удивительных находок, которые были сделаны неподалеку от поселка Билимбай, счастливцы поделились в соцсетях. «Это два разных фото, два гриба. Ходили искали маслята, мама нашла под бугорком [трюфель], а спустя несколько дней я снова туда же сходила и нашла второй. После затяжных дождей осаживается почва, высокий слой мха опадает, и они бывают, видимо, не так глубоко. Пахнут, как и описывают, немного погребом, подвалом, отчасти есть аромат шампиньона. Вкус сладковатый, пряный, мне понравился, хочется смаковать», — написала Светлана Радионова в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». На снимках видны два гриба, которые знатоки определили как белый трюфель. «Поздравляю с находкой», «Круто, обалдеть», — высказались пользователи. Некоторые отнеслись к находке скептически: «На трюфель похож. А так, кто его знает. Может, грибной уродец», — высказалась одна из участниц группы. Choiromyces meandriformis — белый трюфель — считается самым дорогим и вкусным грибом в мире. Он не подлежит термической обработке и используется только в сыром виде. Белый трюфель добавляют в изысканные блюда, например, фуа-гра. В отличие от черного трюфеля белый хуже поддается культивированию, поэтому и цена его выше: от 585 000 рублей за килограмм. Известен случай, когда за деликатес весом 500 граммов миллиардер из Гонконга Стэнли Хо отдал 330 000 долларов (около 27 млн рублей).