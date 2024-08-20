Возле свердловского поселка нашли самые ценные в мире грибы. Фото

Возле поселка Билимбай нашли белый трюфель — самый дорогой в мире гриб

21 августа 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Белый трюфель растет чаще всего в Европе, но очень редко встречается и в России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семья из Свердловской области нашла в лесу два белых трюфеля — этот гриб считается одним из самых ценных деликатесов. Фотографиями удивительных находок, которые были сделаны неподалеку от поселка Билимбай, счастливцы поделились в соцсетях. «Это два разных фото, два гриба. Ходили искали маслята, мама нашла под бугорком [трюфель], а спустя несколько дней я снова туда же сходила и нашла второй. После затяжных дождей осаживается почва, высокий слой мха опадает, и они бывают, видимо, не так глубоко. Пахнут, как и описывают, немного погребом, подвалом, отчасти есть аромат шампиньона. Вкус сладковатый, пряный, мне понравился, хочется смаковать», — написала Светлана Радионова в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». На снимках видны два гриба, которые знатоки определили как белый трюфель. «Поздравляю с находкой», «Круто, обалдеть», — высказались пользователи. Некоторые отнеслись к находке скептически: «На трюфель похож. А так, кто его знает. Может, грибной уродец», — высказалась одна из участниц группы. Choiromyces meandriformis — белый трюфель — считается самым дорогим и вкусным грибом в мире. Он не подлежит термической обработке и используется только в сыром виде. Белый трюфель добавляют в изысканные блюда, например, фуа-гра. В отличие от черного трюфеля белый хуже поддается культивированию, поэтому и цена его выше: от 585 000 рублей за килограмм. Известен случай, когда за деликатес весом 500 граммов миллиардер из Гонконга Стэнли Хо отдал 330 000 долларов (около 27 млн рублей). Сначала свердловчанки нашли один,. группа «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» Фото: …потом второй трюфель группа «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» Фото: Семья порезала деликатес и наслаждается изысканным вкусом необычных грибов группа «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Свердловской области нашла в лесу два белых трюфеля — этот гриб считается одним из самых ценных деликатесов. Фотографиями удивительных находок, которые были сделаны неподалеку от поселка Билимбай, счастливцы поделились в соцсетях. «Это два разных фото, два гриба. Ходили искали маслята, мама нашла под бугорком [трюфель], а спустя несколько дней я снова туда же сходила и нашла второй. После затяжных дождей осаживается почва, высокий слой мха опадает, и они бывают, видимо, не так глубоко. Пахнут, как и описывают, немного погребом, подвалом, отчасти есть аромат шампиньона. Вкус сладковатый, пряный, мне понравился, хочется смаковать», — написала Светлана Радионова в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». На снимках видны два гриба, которые знатоки определили как белый трюфель. «Поздравляю с находкой», «Круто, обалдеть», — высказались пользователи. Некоторые отнеслись к находке скептически: «На трюфель похож. А так, кто его знает. Может, грибной уродец», — высказалась одна из участниц группы. Choiromyces meandriformis — белый трюфель — считается самым дорогим и вкусным грибом в мире. Он не подлежит термической обработке и используется только в сыром виде. Белый трюфель добавляют в изысканные блюда, например, фуа-гра. В отличие от черного трюфеля белый хуже поддается культивированию, поэтому и цена его выше: от 585 000 рублей за килограмм. Известен случай, когда за деликатес весом 500 граммов миллиардер из Гонконга Стэнли Хо отдал 330 000 долларов (около 27 млн рублей).