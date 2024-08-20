С мэрии Миасса взыскивают 194 миллиона рублей

Компания «Ростелеком» предъявила мэрии Миасса (Челябинская область) иск на 194,8 млн рублей. Как следует из документа, который имеется у URA.RU, долг возник по контракту октября 2019 года.
«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — следует из определения суда.
Сумма сложилась из нескольких составляющих. Задолженность по энергосервисному контракту составила 140 млн рублей. Остальная часть обязательств образована за счет неустойки в сумме 54,788 млн рублей.
Согласно данным СБИС, по контракту «Ростелеком» установил светильники. Всего предполагалось смонтировать 8,9 тысячи фонарей. Сделать это компания должна была за собственный счет. Возместить расходы и получать прибыль планировалось за счет экономии. Вместе со светильниками подрядчик обязался настроить умную систему управления работой фонарей, которая бы позволила оптимизировать процесс. Весь объем работ по контракту рассчитан до конца 2027 года. Сумма контракта составила 229,8 млн рублей.
«Работы, согласно контракту, со стороны компании были выполнены. В связи продолжительным рассмотрением спора в судебных инстанциях, у заказчика образовалась задолженность за оказанные услуги с июля 2020 года по июль 2023 года. Претензионная работа по контракту не дала результатов. В досудебном порядке спор не был урегулирован, и компания обратилась в арбитражный суд с очередным иском», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Ростелекома».
При подготовке материала URA.RU направило запрос также к властям Миасса. Ответ ожидается и будет опубликован по мере поступления.
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