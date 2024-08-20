В Озерске 17-летняя студентка покончила с собой

21 августа 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Студентка умерла спустя несколько часов после поступления в реанимацию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Озерске (Челябинская область) 17-летняя студентка покончила с собой. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девушку обнаружили у дома по проспекту Карла Маркса. К месту были вызваны экстренные службы», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент прибытия служб девушка еще была жива. Ее доставили в реанимацию. Врачи сделали все для ее спасения. Но спустя несколько часов студентка умерла. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске (Челябинская область) 17-летняя студентка покончила с собой. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девушку обнаружили у дома по проспекту Карла Маркса. К месту были вызваны экстренные службы», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент прибытия служб девушка еще была жива. Ее доставили в реанимацию. Врачи сделали все для ее спасения. Но спустя несколько часов студентка умерла. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.