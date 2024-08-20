20 августа 2024

В Озерске 17-летняя студентка покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учеба, студентка, учебник, образование, подготовка, образование, студенты, философия
Студентка умерла спустя несколько часов после поступления в реанимацию Фото:

В Озерске (Челябинская область) 17-летняя студентка покончила с собой. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Девушку обнаружили у дома по проспекту Карла Маркса. К месту были вызваны экстренные службы», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на момент прибытия служб девушка еще была жива. Ее доставили в реанимацию. Врачи сделали все для ее спасения. Но спустя несколько часов студентка умерла.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Озерске (Челябинская область) 17-летняя студентка покончила с собой. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девушку обнаружили у дома по проспекту Карла Маркса. К месту были вызваны экстренные службы», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент прибытия служб девушка еще была жива. Ее доставили в реанимацию. Врачи сделали все для ее спасения. Но спустя несколько часов студентка умерла. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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