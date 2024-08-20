Жителям Карабаша после прорыва дамбы отключили воду на месяц

21 августа 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Воды нет по трое суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Жители города Карабаш Челябинской области пожаловались на отсутствие питьевой воды после прорыва дамбы, который произошел 26 июля. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Лариса С. «С момента прорыва дамбы начались ограничения. Сначала вода подавалась по 3-4 часа в день, потом стала отсутствовать по двое суток, сейчас нет уже трое суток», — уточнила URA.RU жительница Карабаша. Лариса рассказала, что жители обратились к диспетчеру, которая обещала, что будет организован подвоз воды. Утром 21 августа вода из крана пошла, но очень тонкой струйкой. С аналогичными жалобами на отсутствие воды сообщают в соцсетях десятки жителей Карабаша. «Вода идет желтая, техническая, но мы рады уже и такой. Ни помыться, ни туалет смыть до этого было невозможно», — добавила местная жительница. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Караюаша. К моменту публикации ответ на него не поступал. После длительных осадков, вызванных приходом Каспийского циклона в Челябинскую область, 26 июля на Киалимском водохранилище в Карабаше прорвало дамбу. После затопления на многих территориях был объявлен режим ЧС. Последствия буйства стихии устраняются до сих пор, пострадавшим выплачиваются компенсации за утраченные дома и имущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Карабаш Челябинской области пожаловались на отсутствие питьевой воды после прорыва дамбы, который произошел 26 июля. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Лариса С. «С момента прорыва дамбы начались ограничения. Сначала вода подавалась по 3-4 часа в день, потом стала отсутствовать по двое суток, сейчас нет уже трое суток», — уточнила URA.RU жительница Карабаша. Лариса рассказала, что жители обратились к диспетчеру, которая обещала, что будет организован подвоз воды. Утром 21 августа вода из крана пошла, но очень тонкой струйкой. С аналогичными жалобами на отсутствие воды сообщают в соцсетях десятки жителей Карабаша. «Вода идет желтая, техническая, но мы рады уже и такой. Ни помыться, ни туалет смыть до этого было невозможно», — добавила местная жительница. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Караюаша. К моменту публикации ответ на него не поступал. После длительных осадков, вызванных приходом Каспийского циклона в Челябинскую область, 26 июля на Киалимском водохранилище в Карабаше прорвало дамбу. После затопления на многих территориях был объявлен режим ЧС. Последствия буйства стихии устраняются до сих пор, пострадавшим выплачиваются компенсации за утраченные дома и имущество.