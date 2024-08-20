В Челябинске продажи квартир в новостройках снизились в июле по сравнению с июнем на 56%. Во многом это связано с тем, что месяц прошел почти без льготных программ. В первую декаду месяца не выдавали семейную ипотеку и почти весь июль - займы для IT-шников, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске продажи новостроек в июле 2024 оказались в два раза хуже июньских. В мегаполисе было продано на 56% меньше новых квартир. “Резкое снижение”, “обвал” и “сокращение вдвое” - лишь одни из эпитетов, описывающих этот тренд», - сообщается на сайте «Циан для профи».
Также в исследовании отметили, в Челябинске, как и в целом по России, такая же ситуация сложилась в 2022 году. Тогда ситуацию спасла общая стабилизация в экономике и льготная ипотека. На данный момент застройщикам лишь остается адаптироваться к новым схемам продаж. Также ситуацию выручит, если горожане продолжат покупать недвижимость несмотря на высокие ставки, хотя в городе это маловероятно, учитывая высокую закредитованность населения.
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