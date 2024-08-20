20 августа 2024

В Челябинске в июле рухнул спрос на новостройки. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В начале июля не выдавали семейную ипотеку, и весь месяц - займы для IT-шников
В начале июля не выдавали семейную ипотеку, и весь месяц - займы для IT-шников Фото:

В Челябинске продажи квартир в новостройках снизились в июле по сравнению с июнем на 56%. Во многом это связано с тем, что месяц прошел почти без льготных программ. В первую декаду месяца не выдавали семейную ипотеку и почти весь июль - займы для IT-шников, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске продажи новостроек в июле 2024 оказались в два раза хуже июньских. В мегаполисе было продано на 56% меньше новых квартир. “Резкое снижение”, “обвал” и “сокращение вдвое” - лишь одни из эпитетов, описывающих этот тренд», - сообщается на сайте «Циан для профи».

Также в исследовании отметили, в Челябинске, как и в целом по России, такая же ситуация сложилась в 2022 году. Тогда ситуацию спасла общая стабилизация в экономике и льготная ипотека. На данный момент застройщикам лишь остается адаптироваться к новым схемам продаж. Также ситуацию выручит, если горожане продолжат покупать недвижимость несмотря на высокие ставки, хотя в городе это маловероятно, учитывая высокую закредитованность населения. 

В Челябинске в июле произошел "обвал" продаж квартир в новостройках, продажи снизились вдвое
В Челябинске в июле произошел "обвал" продаж квартир в новостройках, продажи снизились вдвое
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В Челябинске продажи квартир в новостройках снизились в июле по сравнению с июнем на 56%. Во многом это связано с тем, что месяц прошел почти без льготных программ. В первую декаду месяца не выдавали семейную ипотеку и почти весь июль - займы для IT-шников, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске продажи новостроек в июле 2024 оказались в два раза хуже июньских. В мегаполисе было продано на 56% меньше новых квартир. “Резкое снижение”, “обвал” и “сокращение вдвое” - лишь одни из эпитетов, описывающих этот тренд», - сообщается на сайте «Циан для профи». Также в исследовании отметили, в Челябинске, как и в целом по России, такая же ситуация сложилась в 2022 году. Тогда ситуацию спасла общая стабилизация в экономике и льготная ипотека. На данный момент застройщикам лишь остается адаптироваться к новым схемам продаж. Также ситуацию выручит, если горожане продолжат покупать недвижимость несмотря на высокие ставки, хотя в городе это маловероятно, учитывая высокую закредитованность населения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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